Блок включает в себя 32 птичника, рассчитанных на 262 тысячи посадочных мест индейки. Первый такой блок был запущен в 2024 году. Плановый показатель загрузки — 2 миллиона голов в год. Совокупно блоки позволяют компании увеличить производство индейки в год на 22,6 тысячи тонн в убойном весе. Это порядка 5% от общего объема производства индейки в России.

«Эти два новых птицеводческих блока — почти 7 миллиардов рублей инвестиций, — проинформировал председатель Совета директоров «Дамате» Наум Бабаев.

За 2025 год благодаря Минсельхозу в аграрный сектор Пензенской области на все формы поддержки привлечено более 2,3 миллиарда рублей.

Еще одно соглашение между правительством Пензенской области и компанией «Дамате» дополнительно даст 5 новых птицеводческих площадок. Это позволит региону выйти на производство 300 тысяч тонн мяса индейки в убойном весе в год.