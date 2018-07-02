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Армия и Флот

Авиаполк под Курском принял первую партию Су-30СМ для второй эскадрильи этих истребителей

  •  © vimpel-v.com

Летчики-истребители авиационного полка Западного военного округа в Курской области завершили перелет с первой партией многоцелевых истребителей поколения «4+" Су-30СМ на аэродром постоянного базирования.

Более 5 тыс. километров преодолели экипажи, поднявшись в небо с Иркутского авиазавода корпорации «Иркут». Перелет занял более 5 часов. Была осуществлена посадка на авиабазу Сокол в Пермском крае из-за неблагоприятных погодных условий.

В начале года летный состав прошёл переобучение на новый тип самолетов. В прошлом году была сформирована первая авиационная эскадрилья, которой были поставлены 12 новейших истребителей Су-30СМ, в том числе корпорация «Иркут» поставила и сотый борт Су-30СМ, построенный для Вооруженных Сил Российской Федерации. На вооружение второй авиаэскадарильи стоят истребители МиГ-29СМТ, которые и будут заменены истребителями нового поколения.

Авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца текущего года. Всего в состав полка войдет еще 5 партий истребителей Су-30СМ.

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12183986@egNews

Министерство обороны, ЗВО, Су-30СМ
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