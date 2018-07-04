На Камчатке заложили первый камень на месте строительства аэротерминала



Терминал Елизово (проект)

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На месте строительства нового пассажирского терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского «Елизово» торжественно заложен первый камень.

По проекту модернизации аэропорта терминал площадью около 45 тыс. кв. м оборудуют 20 стойками регистрации и четырьмя телескопическими трапами. Пропускная способность составит 1 млн пассажиров в год. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница на 120 номеров и деловой центр.

Генплан стройки предполагает сокращение расстояния от аэровокзального комплекса до дороги, соединяющей аэропорт с Петропавловском-Камчатским. Расположение терминала позволит значительно сэкономить время руления самолетов перед взлетом и после посадки, что будет способствовать снижению затрат авиакомпаний. Общий объем частных инвестиций в проект превысит 7 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию объект планируется в 2021 году.