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Авиация

На Камчатке заложили первый камень на месте строительства аэротерминала

  • Терминал Елизово (проект)
  • Терминал Елизово (проект)
  •  © kamchat.info

На месте строительства нового пассажирского терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского «Елизово» торжественно заложен первый камень.

По проекту модернизации аэропорта терминал площадью около 45 тыс. кв. м оборудуют 20 стойками регистрации и четырьмя телескопическими трапами. Пропускная способность составит 1 млн пассажиров в год. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница на 120 номеров и деловой центр.

Генплан стройки предполагает сокращение расстояния от аэровокзального комплекса до дороги, соединяющей аэропорт с Петропавловском-Камчатским. Расположение терминала позволит значительно сэкономить время руления самолетов перед взлетом и после посадки, что будет способствовать снижению затрат авиакомпаний. Общий объем частных инвестиций в проект превысит 7 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию объект планируется в 2021 году.

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Камчатка, Петропавловск-Камчасткий, аэропорт, авиация
  • Нет аватара Zzepp
    04.07.1812:33:53

    Очень красивый и оригинальный проект!

    #1049509
  • Human RS Human RS
    04.07.1813:29:00

    Ну вот, осталось осенью открыть новый терминал в Домодедово (Москва) и начать строить второй новый терминал в Бегишево (Набережные Челны) и план на этот год (один из рекордных в нашей истории) по терминалам аэропортов будет полностью выполнен.    

    А пока очередной выпуск обзора аэропортового хозяйства. Жирным шрифтом показаны изменения и дополнения по сравнению с предыдущим выпуском обзора.

    На 2018 год намечены открытия очередных новых терминалов в аэропортах Домодедово (открытие намечено на осень) и Шереметьево (открыт) в Москве, второго нового терминала в Волгограде (открыт), нового терминала в Симферополе (открыт), нового терминала регионального аэропорта Черемшанка Красноярского края (открыт); и сдачи новых/реконструкции ВПП в аэропортах Улан-Удэ, Кызыла (сдана), Самары (сдана), Нижнего Новгорода (сдана) и третьей ВПП в Шереметьево в Москве (сдача намечена на конец года). Начато строительство нового терминала аэропорта Хабаровска (открытие намечено на 2020 г.). Начато строительство нового терминала аэропорта Улан-Удэ (открытие намечено на 2020 г.). Начато строительство нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского (открытие намечено на 2021 г.). Начато проектирование нового терминала аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО). Начато строительство второй ВПП в аэропорту Севастополя (будущий гражданский аэропорт Бельбек).

    На 2019 г. намечено открытие нового аэропорта Гагарин (ранее Сабуровка) в Саратове (уже сдана ВПП, рулежные дорожки и часть иной аэродромной инфраструктуры, активно строятся все остальные объекты включая новый терминал), нового терминала аэропорта Южно-Сахалинска и сдача реконструированной и удлиненной ВПП аэропорта Хабаровска.

    Также в ближайшее время начнутся работы по строительству/проектированию новых терминалов аэропортов Иркутска, Пензы, Краснодара, Воронежа, Гатчины (новый административный центр Ленинградской области), Грозного, Ярославля, Набережных Челнов (второй новый терминал; международные авиалинии; завершается проектирование), Волгограда (третий новый терминал; начаты переговоры), и города-курорта Геленджика (реконструкция существующего терминала, уже ведется, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.); и реконструкции/строительству взлетно-посадочных полос и перронов аэропортов Мурманска, Якутска, Томска, Брянска (уже ведется), Тюмени (в планах вторая ВПП), Кызыла (вторая очередь), Южно-Сахалинска (уже ведется, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.), Ижевска, Норильска (уже ведется реконструкция, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.), Липецка (вторая очередь) и Благовещенска (в планах вторая ВПП), Великого Устюга (модернизация аэродромного хозяйства и реконструкция ВПП с ее увеличением), реконструкция хозяйства аэропорта Хибины (Мурманская область).

    Непонятна и тревожна ситуация с аэропортом Челябинска, там должны строить новый терминал аэропорта к саммиту ШОС и БРИКС в 2020 г. (как это было сделано в Уфе к саммиту тех же организаций в 2015 г.), но до сих пор не начали, а сроки уже поджимают. И вообще мало информации о том, как город готовится к этому важному событию, в Уфе например был проведен большой объем работ: и аэропорт и гостиницы и общественный транспорт новый и т. д.

    Также неясна ситуация со строительством второго терминала нового аэропорта Жуковский (Московская область), которое должны были завершить в 2018 году; и с реконструкцией региональных аэропортов Камчатского края Палана, Оссора и Никольское (там были нарекания к работе подрядчиков).

    АПД.Бонус. Рендер проекта второго нового терминала в Набережных Челнах(слева, изображение кликабельно).

    •  © rostec.ru

    Отредактировано: Human RS~13:55 04.07.18
    #1049518
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