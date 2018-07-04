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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Производство снеков запущено в Ростовской области

  •  © www.donland.ru

Производственный комплекс по производству фасованной снековой продукции ООО «Этна» начал свою работу в Октябрьском районе. Сырьем для производства продукции будут семена подсолнечника, тыквы, фисташки, арахис. Мощность предприятия — 10 тысяч тонн переработки семян в год, в том числе семян тыквы — 500 тонн в год.

На предприятии уже создано 137 новых рабочих мест, а с выходом на проектную мощность их количество будет доведено до 150. Инвестиционные вложения в данный проект составили 125 млн рублей.

К собственному производству снеков в компании «Этна» подошли постепенно. Некоторое время здесь занимались только очисткой и калибровкой семян подсолнечника, то есть готовили сырьё для других подобных производств.

  •  © www.donland.ru

В течение последних лет Ростовская область признается одним из самых открытых российских регионов для инвестиций. За период с 2010 по 2017 годы в АПК Дона реализовано 33 инвестиционных проекта на общую сумму порядка 58 млрд рублей, создано 8,5 тысячи новых рабочих мест. В 2017 году в АПК привлечено 32,9 млрд рублей инвестиций. Темп роста данного показателя составил 113,8% к предыдущему году.

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http://www.donland.ru/news/Na-Donu-otkrylsya-novojj-zavod-po-proizvodstvu-snekovojj-produkcii?pageid=92218&mid=83793&itemId=85322

Ростовская область, пищевая промышленность, новое производство
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