Производство снеков запущено в Ростовской области

Производственный комплекс по производству фасованной снековой продукции ООО «Этна» начал свою работу в Октябрьском районе. Сырьем для производства продукции будут семена подсолнечника, тыквы, фисташки, арахис. Мощность предприятия — 10 тысяч тонн переработки семян в год, в том числе семян тыквы — 500 тонн в год.

На предприятии уже создано 137 новых рабочих мест, а с выходом на проектную мощность их количество будет доведено до 150. Инвестиционные вложения в данный проект составили 125 млн рублей.

К собственному производству снеков в компании «Этна» подошли постепенно. Некоторое время здесь занимались только очисткой и калибровкой семян подсолнечника, то есть готовили сырьё для других подобных производств.

В течение последних лет Ростовская область признается одним из самых открытых российских регионов для инвестиций. За период с 2010 по 2017 годы в АПК Дона реализовано 33 инвестиционных проекта на общую сумму порядка 58 млрд рублей, создано 8,5 тысячи новых рабочих мест. В 2017 году в АПК привлечено 32,9 млрд рублей инвестиций. Темп роста данного показателя составил 113,8% к предыдущему году.