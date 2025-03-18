Новый завод безалкогольных напитков открылся в Ростовской области

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14 марта в посёлке Опытном Аксайского района Ростовской области состоялось открытие нового предприятия по производству безалкогольных напитков.

В текущем году завод намерен изготовить около 50 миллионов лтров продукции. При этом его проектная годовая мощность рассчитана на выпуск свыше 200 миллионов литров напитков.

Сумма вложений в данный проект составила более 2 миллиардов рублей.

Это одно из наиболее масштабных предприятий по выпуску безалкогольных напитков на территории Ростовской области, которое обеспечит создание 130 новых рабочих мест для квалифицированных специалистов.

Принципиальное соглашение о строительстве завода было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2021 году.

Предприятие принадлежит ГК «Лидер». ООО «ПК «Лидер» — крупный российский производитель безалкогольных напитков. Помимо нового производства в Ростовской области, объединяет заводы в Московской, Ленинградской и Ярославской областях. Бренды компании — соки Swell, сокосодержащие напитки «Master Fruit», классические лимонады «Мастер», холодный чай Fresh Tea, энергетические напитки Monster. Завод также производит питьевую воду «Малаховская», «Малаховская Аctivе», «Норма жизни». Компания также производит безалкогольные напитки различных торговых марок для оптово-розничных сетей.

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