Гидроремонт-ВКК заменил гидротурбину на Новосибирской ГЭС

АО «Гидроремонт-ВКК» завершило важный этап реализации проекта комплексной модернизации Новосибирской ГЭС — замену гидротурбины на гидроагрегате № 7.

Работы по техническому перевооружению включали в себя полную замену турбины, отработавшей нормативный срок, на новую, имеющую повышенный коэффициент полезного действия и значительно более высокую степень экологической безопасности. Также были смонтированы современные системы управления, защиты, вибродиагностики и автоматическая система управления технологическим процессом.

Реализация проекта позволила заменить физически и морально устаревшее оборудование, которое было введено в работу в 1957-1959 гг. Использование более эффективной турбины позволит, после перемаркировки, увеличить установленную мощность Новосибирской ГЭС на 5 МВт.

Все работы выполнялись персоналом Новосибирского Производственного участка (ПУ) Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» и специализированными подрядными организациями. В результате слаженного взаимодействия и четкой организации выполнения работ с персоналом станции модернизация была проведена в установленные сроки.

Специалисты Новосибирского Производственного участка в очередной раз продемонстрировала свое мастерство и слаженность действий. Наиболее ощутимый вклад в общий результат внесли Гнездилов Н.В. (начальник ПУ), Рымаев Е.А. (мастер ПУ) и Рымаев К.А. (слесарь).

АО «Гидроремонт-ВКК» — высокотехнологичная компания, входящая в число ведущих предприятий энергетической отрасли, обладающая современной производственно-технологической базой и высококвалифицированными кадрами. Компания выполняет широкий спектр работ по ремонту и модернизации гидросилового, гидромеханического, электротехнического оборудования и гидротехнических сооружений.