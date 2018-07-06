В Красноярском крае ПАО «МРСК Сибири» ввело в эксплуатацию подстанцию 110 кВ «Озерная»

6 июля генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») Виталий Иванов ввел в эксплуатацию новый энергообъект — подстанцию 110 кВ «Озерная», расположенную в Емельяновском районе Красноярского края.

Подстанция «Озерная» построена с учетом всех новейших технологий и требований в электроэнергетике и является крупнейшим центром питания в Емельяновском районе.

Объем инвестиций составляет более 550 млн рублей.

Энергообъект построен в рамках реализации соглашения с правительством Красноярского края по подготовке к Универсиаде-2019, по которому «МРСК Сибири» инвестирует 4 млрд рублей в энергосетевое хозяйство города. Как отметил Виталий Иванов, часть средств пошла на энергоснабжение спортивных объектов и инфраструктуры, другая часть — на повышение надежности энергоснабжения Красноярска. Подстанция «Озерная» обеспечит потребителей бесперебойным электричеством, а также создаст резерв мощности для технологического присоединения к электрическим сетям новых жителей района Бугач, населенных пунктов Минино, Бугачево, Элита и других.

Подстанция «Озерная» построена в рекордно короткие сроки — менее чем за год. Она полностью автоматизирована, присутствие рабочего персонала не требуется — управление ведется дистанционно. Строительством занималась компания «СетьСтрой», которая возводила энергообъекты к Чемпионату мира по футболу. Как отметил представитель компании-подрядчика, на энергообъекте установлено самое современное оборудование.

Подстанция «Озерная» 110 кВ оснащена силовыми трансформаторами мощностью 2×63 МВА. Гарантийный срок объекта — минимум 50 лет.

«Подстанция предназначена в основном для снятия нагрузки с существующих подстанций „Мясокомбинат“ и „Элита“. Сама подстанция находится в очень интересном и удобном месте, потому что обычно такие объекты расположены в плотной жилой застройке. На энергообъекте установлено передовое оборудование, которое с успехом применяется на других объектах», — рассказал директор обособленного подразделения в Красноярском крае компании «СетьСтрой», подрядчик работ Андрей Лысенко.