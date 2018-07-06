Российская молодёжь идёт работать в РКК «Энергия»

В Центре развития технологий и подготовки кадров ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» вручили дипломы выпускникам факультета «Ракетно-космическая техника» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Из 28 выпускников, получивших свидетельство о высшем образовании, 16 — написали заявления о приёме на работу в Корпорацию.

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