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Космонавтика

Российская молодёжь идёт работать в РКК «Энергия»

В Центре развития технологий и подготовки кадров ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» вручили дипломы выпускникам факультета «Ракетно-космическая техника» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Из 28 выпускников, получивших свидетельство о высшем образовании, 16 — написали заявления о приёме на работу в Корпорацию.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xWVVGL_yjNo

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РКК Энергия, Наука, космос, космические корабли, конструкторские разработки, МГТУ имени Баумана
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