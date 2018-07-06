Новые предприятия агропрома открыты в Ленинградской области и республике Коми

В пос. Барышево (Гончаровское сельское поселение) на территории крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) Игоря Чайковского состоялась церемония открытия семейной фермы приусадебного типа по разведению и выращиванию индюков, на которой создано 3 рабочих места для местных жителей.

В рамках государственной поддержки «Развитие семейных животноводческих ферм» в 2016 году глава фермерского хозяйства получил грант в размере 6 млн. рублей. Полученные средства были направлены на строительство фермы, которая рассчитана на содержание 3000 голов индеек и получение диетического мяса индейки (порядка 40 т). Теперь в планах — строительство миниубойного цеха.

А в поселке Пушной Беломорского района республики Коми открыли новый цех по переработке форели и океанической рыбы предприятия «ВАК» где установленно коптильное оборудование и линия по вакуумной упаковке готовой продукции.

Рыбопереработкой рыбоводное предприятие «ВАК» занимается несколько лет. За счет собственных средств оно реализует инвестиционный проект по организации первичной рыбопереработки на базе рыбоводного хозяйства с мощностью до 500 тонн сырья в год. Общий объем инвестиций в производство за последний годы составил 70 млн. рублей.

Произведена реконструкция здания кормоцеха бывшего зверосовхоза. Рыбу здесь потрошат, охлаждают, замораживают, теперь и коптят, а готовую продукцию упаковывают вакуумным способом.

На предприятии организована переработка форели и океанической рыбы. В дальнейших планах предполагается увеличение объемов выращивания товарной рыбы и внедрение переработки отходов потрошения.

Сегодня компания имеет в пользовании 3 рыбоводных участка на местных озерах. За 2017 год ООО «ВАК» выращено 475 тонн рыбы, что на 7% выше уровня 2016 года.

http://www.gov.karelia.ru...News/2018/07/0706_26.html