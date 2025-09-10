Птицефабрика «Синявинская» в Ленобласти увеличила производство яиц до 5,5 млн штук в сутки
АО «Птицефабрика Синявинская» в Кировском районе Ленинградской области значительно нарастила производственные мощности.
Предприятие ежедневно отгружает более 5,5 миллионов яиц, которые поставляются не только по всей России, но и на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье.
В 2024-2025 годах предприятие успешно реализовало инвестиционный проект по строительству нового цеха содержания птицы. Новая производственная линия мощностью 550 тысяч птицемест позволит выпускать 168 миллионов яиц ежегодно. Проект также создал более 50 новых рабочих мест.
На сегодняшний день доля птицефабрики «Синявинская» в региональном производстве яиц составляет 44,6%.
Важным достижением предприятия стало внедрение современных технологий, благодаря которым удалось полностью устранить неприятные запахи в производственных помещениях и прилегающем посёлке Приладожский.
