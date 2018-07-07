Из Ростова-на-Дону до Новороссийска отправился в первый рейс новый электропоезд «Ласточка»

В первый рейс из Ростова в Новороссийск отправился еще одна «Ласточка». Поезд имеет новый маршрут следования, который позволит сократить время в пути. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Со станции Ростов-Главный поезд каждый день будет отправляться в 6:38 и прибывать в Новороссийск в 11:25. Время в пути составит 4 часа 47 минут, что значительно меньше, чем у любого другого вида транспорта. Из Новороссийска «Ласточка» отправится в 16:55 и прибудет в Ростов в 21:49. Время в пути составит 4 часа 54 минуты.

На маршруте предусмотрено 7 остановок: Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская-1, Протока, Крымская, Тоннельная.

Отметим, что «Ласточка», курсирующая в данный момент по маршруту Ростов — Краснодар — Новороссийск, будет ходить по-прежнему расписанию и после введения нового маршрута.