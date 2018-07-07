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Транспорт и логистика

Из Ростова-на-Дону до Новороссийска отправился в первый рейс новый электропоезд «Ласточка»

  •  © rostov-transport.info

В первый рейс из Ростова в Новороссийск отправился еще одна «Ласточка». Поезд имеет новый маршрут следования, который позволит сократить время в пути. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Со станции Ростов-Главный поезд каждый день будет отправляться в 6:38 и прибывать в Новороссийск в 11:25. Время в пути составит 4 часа 47 минут, что значительно меньше, чем у любого другого вида транспорта. Из Новороссийска «Ласточка» отправится в 16:55 и прибудет в Ростов в 21:49. Время в пути составит 4 часа 54 минуты.

На маршруте предусмотрено 7 остановок: Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская-1, Протока, Крымская, Тоннельная.

Отметим, что «Ласточка», курсирующая в данный момент по маршруту Ростов — Краснодар — Новороссийск, будет ходить по-прежнему расписанию и после введения нового маршрута.

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http://skzd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=9&layer_id=4069&refererLayerId=4069&id=128205

СКЖД
  • DKerr DKerr
    07.07.1823:24:23

    Более 400 км, менее чем за 5 часов, с учетом 7 промежуточных остановок — это очень неплохо!

    #1050299
  • Нет аватара Nguyen
    08.07.1800:12:43

    из Ростова в Новороссийск

    Через Нижний Новгород? Судя по фото…

    #1050304
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