В «НПО «Центротех» запущены новые мощности

На новых мощностях будет осуществляться напыление бесшовных противоабразивных покрытий (защищают поверхность от механических повреждений), напыление гелькоутов (модифицированные смолы, использующиеся для покрытия композитных материалов), комплексная переработка стеклоуглепластиков (напыление, инжекция, намотка).

Новая продукция НПО «Центротех» широко востребована в промышленности, прежде всего, в машиностроении, металлургии, химической и нефтегазовой отраслях. В частности, на предприятии разработано и изготовлено несколько типов новых изделий — многоцелевая многооборотная тара (в том числе с несгораемой теплоизолированной полостью), баллоны высокого давления, высокопрочные диффузоры и аэродинамические обтекатели, фасонные изделия из стеклопластика, специальные оболочки для радиоэлектронной техники. По сравнению с традиционными металлическими изделиями продукция из полимерно-композиционных материалов обладает меньшей массой и гораздо более высокими прочностными, противокоррозийными и эксплуатационными характеристиками, устойчивостью к ультрафиолету и абляционному износу.

«Производство новых видов продукции не только создаёт на предприятии новые рабочие места, но и вносит вклад в НПО „Центротех“ в достижение стратегической цели Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“ по развитию „второго ядра“ бизнеса, связанного с укреплением позиций на рынках неядерной продукции. В ближайшее время мы планируем начать производство радиопрозрачных корпусов, предназначенных для работы в экстремальных условиях, продолжить освоение технологий изготовления специальных уплотнений без использования пресс-форм, антикоррозионных компаундов, конструкционных высокотемпературных термопластичных материалов», — отметил генеральный директор ООО «НПО «Центротех» Андрей Галата.