Новая линейка фармацевтических шкафов «Бирюса»

Красноярский завод холодильников «Бирюса» начал выпуск фармацевтических холодильных шкафов «Бирюса 150», «Бирюса 250», «Бирюса 350» и «Бирюса 550» для хранения лекарств, медикаментов и вакцин в больницах, поликлиниках, аптеках и других медицинских учреждениях.

Новая линейка продукции включает 4 базовые модели объемом от 154 до 545 литров, каждая из которых выпускается в двух исполнениях: со стеклянной или глухой дверью.

Использование шкафов-витрин со стеклянными дверьми в торговых залах дает возможность демонстрации и выбора медикаментов потребителям. Специальное покрытие на стекле защищает лекарства от ультрафиолетового излучения. В моделях со стеклянной дверью есть возможность независимого отключения внутреннего освещения, что позволит снизить энергопотребление оборудования в ночное время и выходные дни.

Шкафы с глухими дверьми (обозначаются «К») — более экономный вариант, подходит для размещения в подсобных помещениях и складах медицинских учреждений, и предназначены для лекарств, требующих хранения только в темном месте.

Благодаря электронной системе управления с чувствительными датчиками фармацевтические шкафы «Бирюса» обеспечивают точное поддержание установленной температуры — это необходимо для правильного хранения лекарств и вакцин. Благодаря цифровому дисплею с отображением режима хранения и активных функций, контроль за работой оборудования будет простым и удобным.

В случае необходимости все модели могут быть оснащены блоком мониторинга, позволяющим подключить шкаф к единой системе удаленного контроля: отслеживать и записывать все параметры работы оборудования.

При отклонении от заданной температуры предусмотрена звуковая и световая сигнализация, для оперативного привлечения внимания и принятия мер по обеспечению правильного режима хранения.

Все модели фармацевтических шкафов «Бирюса» оснащены надежным механическим замком, обеспечивающим сохранность лекарственных средств от несанкционированного доступа. Применение современных энергоэффективных компрессоров позволило снизить уровень шума и расход электроэнергии.

На каждом этапе производства проводится 100% контроль качества, а также проверка готового изделия на соответствие заявленным характеристикам. Высокое качество фармацевтических шкафов «Бирюса» подкреплено полной заводской гарантией в течение 2 лет с момента покупки.