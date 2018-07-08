В Новосибирске открыт технологический центр по изготовлению изделий из кожи

16 февраля 2018 года в Новосибирском технологическом институте (филиале) Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина состоялось открытие обучающего центра в области изготовления изделий из кожи.В рамках работы центра планируется проводить не только обучение студентов вуза, но и осуществлять подготовку и переподготовку кадров для предприятий легкой промышленности. По оценкам директора НТИ (филиала) РГУ им. А. Н. Косыгина Алексея Ратмировича Соколовского, это может стать толчком для развития малого и среднего бизнеса в данной сфере, и не только в Новосибирской области.

Центр оснащен профессиональным оборудованием для обработки и пошива изделий из кожи — это, по словам заведующего кафедрой Технологии изделий из кожи и упаковочного производства Петра Степановича Карабанова, создаст дополнительную возможность для воплощения идей студентов и преподавателей в изделиях, тестирования новых технологий и материалов.

Центр создан при поддержке ключевых партнеров вуза — компаний ГК «Обувь России» и ООО «Сфера».Компания «СФЕРА» является одним из ведущих поставщиков промышленного оборудования для предприятий легкой промышленности на рынок Сибирского федеральногоокруга, а также производит и поставляет оборудование собственной торговой марки Jati .

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