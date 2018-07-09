Добавить статью
Электроника и электротехника

Ростех представил сверхпрочный ноутбук для экстремальных условий

  •  © rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на международной промышленной выставке «Иннопром-2018» серийный образец новой версии отечественного защищенного ноутбука для экстремальных условий эксплуатации. Вычислительное ядро компьютера основано на российском микропроцессоре «Эльбрус 1С+".

Компьютер ЕС1866 может использоваться силовыми структурами для решения различных задач управления и работы с секретной информацией в полевых условиях. Также ЕС1866 может применяться в гражданских целях — для решения задач промышленности, логистики, сельского хозяйства, оказания медицинской помощи вне медицинских учреждений и/или в условиях чрезвычайных ситуаций. Сейчас холдинг полностью готов к серийному производству данного изделия.

«Импортозамещение в сфере ИТ — одна из ключевых задач Ростеха. Разработки в данном направлении системно ведутся многими предприятиями Госкорпорации. Эта работа особенно важна в условиях растущего числа киберугроз. Созданный нами продукт основан на отечественной защищенной платформе «Эльбрус» и работает под управлением программного обеспечения российской разработки. Такой подход максимально защищает пользователей от возможных утечек информации», — рассказала директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Герметичный корпус ноутбука, выполненный из сверхпрочного алюминиевого сплава, отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры (от -20 до +55°С), попадание влаги. Модульность конструкции ЕС1866 обеспечивает возможность выбора архитектуры центрального процессора изделия без изменения конструктивного исполнения. Компьютер оснащен 17-дюймовым экраном и имеет габариты 41,3 см по длине, 34 см по ширине, 8 см по толщине.

Представленный на выставке компьютер работает под управлением российской операционной системы «Эльбрус», однако, на него может быть установлена и любая другая операционная система, в том числе ОС специального назначения Astra Linux.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://rostec.ru/news/rostekh-predstavil-sverkhprochnyy-noutbuk-dlya-ekstremalnykh-usloviy/

Ростех, Росэлектроника
  • Виктор Гюго Виктор Гюго
    09.07.1813:28:21

    хехе, на десктопе — крыса (XFCE)    

    #1050522
  • Нет аватара Захарка
    09.07.1815:27:13

    Название машинки крутое — ассоциация сразу с серией ЕС-ЭВМ    .

    Осталось только дождаться моделей с более производительными версиями процов. Насколько я понимаю, тот же Эльбрус-8С электроэнергии кушает немного, да и TDP у него относительно скромный.

    #1050538
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,