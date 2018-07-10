В Омской области открылся молочный комплекс на 720 голов КРС

В Нововаршавском районе Омской области открылся новый современный молочный комплекс СПК «Ермак» на 720 голов КРС.

Комплекс оборудован системой автоматизированного доения на 40 мест типа «карусель» и обеспечивает улучшение здоровья животных, повышение качества молока и производительности труда.

Практически все процессы здесь выполняются в автоматическом режиме. Подобная система автоматизированного доения с помощью роботизированных установок последнего поколения впервые внедрена 3 года назад в Таврическом районе Омской области. Сейчас этот опыт адаптирован под собственные нужды СПК «Ермак», а до конца года третий подобный технологический комплекс появится в СПК «Большевик».

Общий объём инвестиций на реализацию проекта составил 157 млн. рублей. Данный животноводческий комплекс сможет рассчитывать на солидную компенсацию части затрат на оборудование сразу из двух источников: областного и федерального бюджетов.

«Хозяйство строило два коровника самостоятельно, не полагаясь на бюджетную поддержку. Сегодня мы его заявили в федеральную программу. Думаю, из двух источников финансирования мы сможем компенсировать СПК „Ермак“ порядка 51 млн. рублей. Хозяйство сможет направить эти средства на свои нужды или новые проекты. Мало сегодня ввести современный животноводческий комплекс с современным оборудованием, важно ещё заниматься кормопроизводством, переработкой молока. Современное высокотехнологичное оборудование по европейским стандартам приобретено с прицелом на перспективу — дальнейшее увеличение молочного стада и общего поголовья крупного рогатого скота. Следующим этапом должна стать переработка молока и мяса. Сегодня хозяйство производит 25 тонн в сутки и всё это везёт за 200 км в Омск, где и реализует сырое молоко. Нужно вкладываться в переработку, как молока, так и мяса. Это откроет большие перспективы и хозяйству, и району», — было подчёркнуто на открытии комплекса.

СПК «Ермак» — участник программы мелиорации земель. Сегодня в Омской области мелиорация охватывает 3% сельхозугодий. В общей сложности, орошение происходит на 30 тыс. га. В результате реализации проекта мелиорации земель в СПК «Ермак» площадь орошаемых угодий только в этом хозяйстве достигнет 1300 га. Стоимость проекта составляет 181 млн. рублей, и рассчитан он на 3 года.

«В этом году мы должны выполнить работ на 66 млн. рублей и ввести в оборот 366 га орошаемых земель. Старый трубопровод демонтирован и изъят, новый заказан на заводе. Уже приобретаются дождевальные машины, но монтировать их мы будем ранней весной. Площадь полива в следующем году должна достичь 860 га. А в итоге реализации проекта мы будем иметь 1280 га орошаемых земель, — отметил председатель СПК „Ермак“ Владимир Герк. — Мы не хотим заглядывать на сеновал и ждать, когда закончатся корма. Ведь у нас планы и задачи большие. Есть огромное желание довести поголовье молочного стада до двух тысяч. Молоко — это наша основа. 73% всех средств нам обеспечивает животноводство. Поэтому все средства бюджетной субсидии мы в первую очередь направим на приобретение кормозаготовительной техники».