В Омской области запущен модернизированный молочно-товарный комплекс

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27 ноября структурное подразделение «Сибирь» ООО «Агропромышленный холдинг „Алтаур“» запустило новый молочно-товарный комплекс в Исилькульском районе Омской области.

На данный момент на предприятии завершена модернизация двух животноводческих помещений. Установлена современная система вентиляции и навозоудаления, а также новейшее стойловое оборудование. Модернизация позволит увеличить производство животноводческой продукции и значительно облегчить труд работников предприятия.

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