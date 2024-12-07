стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Kотенко Cергей 07 декабря 2024, 22:40 Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Омской области запущен модернизированный молочно-товарный комплекс

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © dairynews.ru

27 ноября структурное подразделение «Сибирь» ООО «Агропромышленный холдинг „Алтаур“» запустило новый молочно-товарный комплекс в Исилькульском районе Омской области.

На данный момент на предприятии завершена модернизация двух животноводческих помещений. Установлена современная система вентиляции и навозоудаления, а также новейшее стойловое оборудование. Модернизация позволит увеличить производство животноводческой продукции и значительно облегчить труд работников предприятия.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://dairynews.ru/news/ooo-agrop...y-kholding-altaur-zapade-omsko.html

производство молока, Омская область, сельское хозяйство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,