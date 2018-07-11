Добавить статью
Производство

KAMA TYRES запустил в серийное производство шины с регулируемым давлением

  •  © static3.car.ru

Шинный комплекс KAMA TYRES в г. Нижнекамск Татарстана приступил к выпуску установочной серии ЦМК шин нового поколения — KAMA PRO NU 404. Данная модель является первой российской продукцией с регулируемым давлением и представляет собой универсальную шину, которая подходит для установки на любую ось транспортного средства, с рисунком протектора повышенной проходимости.

ЦМК шина NU 404 является пневматической шиной, конструкция которой позволяет регулировать внутреннее давление в широком интервале в зависимости от условий эксплуатации. Подобная продукция отличается от шин с постоянным давлением воздуха большей эластичностью, меньшим удельным давлением вследствие большей площади опоры на грунт и хорошим сцеплением с ним из-за увеличенной ширины профиля.

Модель KAMA PRO NU 404 будет представлена в двух типоразмерах — 14.00R20 и 16.00R20, а также в двух исполнениях — камерном и бескамерном, в зависимости от типа используемого обода колеса. Новинка предназначена для эксплуатации на полноприводных грузовых автомобилях, преимущественно в условиях бездорожья и на мягких грунтах, при температуре окружающей среды от -45°C до +55°C.

После презентации модели NU 404 на международной выставке The Tire Cologne 2018 в Германии новинкой активно заинтересовались как ведущие российские производители грузовой техники, так и иностранные заказчики. Уже сейчас есть предварительные договоренности по поставкам первых партий продукции.

Бренд KAMA PRO — линейка ЦМК шин нового поколения, которая включает, преимущественно, модели с посадочным диаметром 22.5 дюймов. Продукция предназначена для комплектации транспортных средств, задействованных в региональных и магистральных перевозках. Главной отличительной особенностью станет увеличенный ресурс эксплуатации — за счет оптимизации конструкции и использования новой рецептуры резиновой смеси планируется увеличить ходимость шин на 20%. Первые модели KAMA PRO для региональных перевозок предполагается выпустить в начале 2019 года.

«KAMA TYRES стал первым отечественным производителем продукции с регулируемым давлением — новинка является ярким примером проводимой политики импортозамещения в стране. В конструкцию шин NU 404 заложены новые конструкторские решения, которые в последующем будут применяться во всех шинах KAMA PRO и позволят улучшить потребительские свойства нового поколения ЦМК шин.

Годовая потребность автозаводов в шинах ассортимента NU 404 только в России составляет 10 тыс. штук в год», — рассказал Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу ТД «Кама».

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.td-kama.com/ru/main/news/211625/

KAMA TYRES
  • Нет аватара Deimonax
    12.07.1810:09:00

    Я не понял.

    В Кирове же лет 50 делают М93(12.00*20). Тоже с регулируемым давлением.

    Отредактировано: Deimonax~10:09 12.07.18
    #1051241
  • Нет аватара Drub
    12.07.1810:35:20

    В любом случае молодцы!!!     И дизайн их стенда на фото вполне современный)

    #1051256
  • Нет аватара Olegi
    12.07.1812:31:18

    «…приступил к выпуску установочной серии ЦМК шин нового поколения» т. е. 4++. Вообще здорово! подобные новости вызывают радость на сердце.

    Отредактировано: Olegi~12:32 12.07.18
    #1051311
  • Нет аватара knserg78
    12.07.1814:57:41

    от -45°C до +55°C.?Молодцы!Так держать!!!Приятно, что наш производитель не стоит на месте, а движется вперед!Пользуюсь вашими шинами, жду новинку   

    #1051381
  • Евгений Романюк Евгений Романюк
    12.07.1817:12:17

    Интересная инновация, а уж как радует, что не только российские потребители в ней заинтересованы)) Почаще такие выставки устраивайте и выходите на мировой уровень, как говориться: пусть знают наших!   

    #1051420
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,