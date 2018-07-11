KAMA TYRES запустил в серийное производство шины с регулируемым давлением

Шинный комплекс KAMA TYRES в г. Нижнекамск Татарстана приступил к выпуску установочной серии ЦМК шин нового поколения — KAMA PRO NU 404. Данная модель является первой российской продукцией с регулируемым давлением и представляет собой универсальную шину, которая подходит для установки на любую ось транспортного средства, с рисунком протектора повышенной проходимости.

ЦМК шина NU 404 является пневматической шиной, конструкция которой позволяет регулировать внутреннее давление в широком интервале в зависимости от условий эксплуатации. Подобная продукция отличается от шин с постоянным давлением воздуха большей эластичностью, меньшим удельным давлением вследствие большей площади опоры на грунт и хорошим сцеплением с ним из-за увеличенной ширины профиля.

Модель KAMA PRO NU 404 будет представлена в двух типоразмерах — 14.00R20 и 16.00R20, а также в двух исполнениях — камерном и бескамерном, в зависимости от типа используемого обода колеса. Новинка предназначена для эксплуатации на полноприводных грузовых автомобилях, преимущественно в условиях бездорожья и на мягких грунтах, при температуре окружающей среды от -45°C до +55°C.

После презентации модели NU 404 на международной выставке The Tire Cologne 2018 в Германии новинкой активно заинтересовались как ведущие российские производители грузовой техники, так и иностранные заказчики. Уже сейчас есть предварительные договоренности по поставкам первых партий продукции.

Бренд KAMA PRO — линейка ЦМК шин нового поколения, которая включает, преимущественно, модели с посадочным диаметром 22.5 дюймов. Продукция предназначена для комплектации транспортных средств, задействованных в региональных и магистральных перевозках. Главной отличительной особенностью станет увеличенный ресурс эксплуатации — за счет оптимизации конструкции и использования новой рецептуры резиновой смеси планируется увеличить ходимость шин на 20%. Первые модели KAMA PRO для региональных перевозок предполагается выпустить в начале 2019 года.

«KAMA TYRES стал первым отечественным производителем продукции с регулируемым давлением — новинка является ярким примером проводимой политики импортозамещения в стране. В конструкцию шин NU 404 заложены новые конструкторские решения, которые в последующем будут применяться во всех шинах KAMA PRO и позволят улучшить потребительские свойства нового поколения ЦМК шин.

Годовая потребность автозаводов в шинах ассортимента NU 404 только в России составляет 10 тыс. штук в год», — рассказал Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу ТД «Кама».