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Судостроение и судоходство

В Зеленодольске заложен 12-й МРК проекта 21631

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня на АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» в Республике Татарстан заложили малый ракетный корабль «Ставрополь» — 12-й МРК проекта 21631 «Буян-М» и уже 22-й новый МРК, строящийся для ВМФ России!

Проект корабля разработан ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро».

МРК проекта 21631 могут действовать на речных и морских акваториях, основной задачей кораблей этого класса является поражение наземных целей крылатыми ракетами большой дальности, а также борьба с надводными кораблями противника.

  •  © Фото с сайта zdship.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14

два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)

одна 100-мм артустановка А190−01 «Универсал» с СУО «Ласка»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

Серия:

Зав. № 631 — заложен 27.08.10 — спущен 09.03.13 — передан 27.07.14 — «Град Свияжск» (КФл)

Зав. № 632 — заложен 22.07.11 — спущен 10.04.13 — передан 27.07.14 — «Углич» (КФл)

Зав. № 633 — заложен 27.08.11 — спущен 21.05.14 — передан 15.11.14 — «Великий Устюг» (КФл)

Зав. № 634 — заложен 29.08.12 — спущен ?.2015 — передан 13.11.15 — «Зелёный Дол» (ЧФ, БФ)

Зав. № 635 — заложен 25.01.13 — спущен ?.2015 — передан 13.11.15 — «Серпухов» (ЧФ, БФ)

Зав. № 636 — заложен 29.08.13 — спущен ?.2017 — передан 01.06.18 — «Вышний Волочёк» (ЧФ)

Зав. № 637 — заложен 29.05.14 — «Орехово-Зуево»

Зав. № 638 — заложен 29.08.14 — «Ингушетия»

Зав. № 639 — заложен 10.04.15 — «Грайворон»

Зав. № 640 — заложен 24.04.17 — «Град»

Зав. № 641 — заложен 23.02.18 — «Наро-Фоминск»

Зав. № 642 — заложен 12.07.18 — «Ставрополь»

Фото с сайта zdship.ru

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Зеленодольский судостроительный завод, МРК, 21631, «Ставрополь»
  • Нет аватара vlTepes
    12.07.1811:07:44

    Все-таки конверты с названиями для 21631 № 640 и 22800 № 255 перепутали пьяные фельдъегеря. В итоге в стройный ряд природных напастей попал город, а в ряд городов — твердые осадки.

    #1051266
    • Игорь Brick
      12.07.1811:16:57

      твердые осадки

      Ну почему же. Есть же «Град Свияжск». А это просто «Град»

      #1051271
      • Нет аватара vlTepes
        12.07.1811:18:56

        А это просто «Град"

        А в ряду Ураганов/Шквалов как вы Охотск объясните?

        #1051272
        • Нет аватара malikszh
          12.07.1813:53:12

          Точно )))

          #1051346
        • A_SEVER A_SEVER
          12.07.1814:00:00

          в ряду Ураганов/Шквалов как вы Охотск объясните?
          Девочка-студентка

          Сладкая конфетка

          Кнопочку нажала

          Немного налажала…

             

          #1051350
    • Нет аватара altman66
      12.07.1814:04:46

      Да, лихо оплошались!

      #1051355
      • Нет аватара vlTepes
        12.07.1814:44:33

        Да, лихо оплошались!

        Ну да, их примерно одновременно закладывали, так что вопрос по названиям вполне мог решаться одновременно. Ну и далее кто-то перепутал два МРК, а потом уж поздно было.

        Примеров таких, когда кто-то налажал, а остальным потом с этим жить полно.

        [offtop on]

        Мне больше всего нравится пример с компанией Cisco Systems.

        Дело было так. Отправили форму с регистрацией компании в углу было написано

        San Francisco System, Inc.

        P.O. Box 475.

        При передаче факса замазалось San Fran, в итоге зарегистрировали компанию

        cisco Systems, Inc. с маленькой буквы!

        [offtop off]

        Отредактировано: vlTepes~14:44 12.07.18
        #1051376
        • Strange Hunter Strange Hunter
          12.07.1816:13:44

          Когда ещё при Сталине принимали на вооружение донную мину «Персей» машинистка напечатала «Серпей», никто не заметил, так и подписали, в результате оказалось проще переименовать мину.

          #1051404
  • Нет аватара xitmen
    12.07.1811:51:11

    27 июля, на Средне-Невском ССЗ,закладка БТЩ пр. 12700, № 526, Пётр Ильичёв.

    #1051289
  • kovalery kovalery
    12.07.1812:44:41

    12-й малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М"

    Имя-то какое?

    #1051317
  • Нет аватара cherev
    12.07.1812:50:56

    А на каких флотах этот проект еще будет размещен?

    #1051320
    • A_SEVER A_SEVER
      12.07.1813:10:41

      А на каких флотах этот проект еще будет размещен?
      На Балтийском и Черноморском флотах и Каспийской флотилии.

      #1051333
  • Максим Алпеев
    12.07.1812:57:45

    «Ставрополь"

    •  © i64.tinypic.com

    Отредактировано: Максим Алпеев~13:03 12.07.18
    #1051325
  • Комментарий удален
  • Игорь Brick
    12.07.1813:03:34

    Вроде как с 17 года на Буянах-М обещали ставить Панцирь-СМ.

    #1051328
    • Максим Алпеев
      12.07.1813:09:13

      «Корабль вооружен ракетным комплексом „Калибр-НК“, комплексом ПВО „Панцирь-М“, артиллерийским вооружением», — говорится в сообщении.

      #1051331
  • Константин Рубцов Константин Рубцов
    12.07.1813:09:13

    Так как-то потихоньку образовывается 176 Калибров на 22 кораблях, не считая ПЛ и ВКС, за океан нам тащиться не надо, а для того региона вполне себе сила)))).

    #1051330
  • Нет аватара Lyudov
    12.07.1814:01:33

    Судя по закладной доске и новостям на нем будет «Панцирь-М» вместо «Гибки»

    #1051352
    • A_SEVER A_SEVER
      12.07.1814:04:12

      Судя по закладной доске
      Пушки на нём вообще не будет!    

      #1051354
      • pol smit pol smit
        12.07.1814:30:07

        А Орехово-зуево допилили??пора бы ему и в новороссийск двинуть?

        #1051370
      • Нет аватара Lyudov
        12.07.1814:54:29

        ну это да)

        #1051379
  • exhausted1987 exhausted1987
    12.07.1815:18:43

    Панцирь будет, вот это да!

    #1051385
    • Нет аватара monarch
      12.07.1817:24:49

      Сильно сомневаюсь.

      Под Панцирь РЭВ надо серьезно менять (22800 намекает)   

      А про сию ОКР никаких слухов не было — в том числе и неофициальных.

      #1051424
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