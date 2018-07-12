В Зеленодольске заложен 12-й МРК проекта 21631
Сегодня на АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» в Республике Татарстан заложили малый ракетный корабль «Ставрополь» — 12-й МРК проекта 21631 «Буян-М» и уже 22-й новый МРК, строящийся для ВМФ России!
Проект корабля разработан ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро».
МРК проекта 21631 могут действовать на речных и морских акваториях, основной задачей кораблей этого класса является поражение наземных целей крылатыми ракетами большой дальности, а также борьба с надводными кораблями противника.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 950 т.
Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 25 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 36 человек
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14
два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)
одна 100-мм артустановка А190−01 «Универсал» с СУО «Ласка»
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
Серия:
Зав. № 631 — заложен
Зав. № 632 — заложен
Зав. № 633 — заложен
Зав. № 634 — заложен
Зав. № 635 — заложен
Зав. № 636 — заложен
Зав. № 637 — заложен
Зав. № 638 — заложен
Зав. № 639 — заложен
Зав. № 640 — заложен
Зав. № 641 — заложен
Зав. № 642 — заложен
Фото с сайта zdship.ru
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