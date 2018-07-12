В Зеленодольске заложен 12-й МРК проекта 21631

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Сегодня на АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» в Республике Татарстан заложили малый ракетный корабль «Ставрополь» — 12-й МРК проекта 21631 «Буян-М» и уже 22-й новый МРК, строящийся для ВМФ России!

Проект корабля разработан ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро».

МРК проекта 21631 могут действовать на речных и морских акваториях, основной задачей кораблей этого класса является поражение наземных целей крылатыми ракетами большой дальности, а также борьба с надводными кораблями противника.





© Фото с сайта zdship.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14

два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)

одна 100-мм артустановка А190−01 «Универсал» с СУО «Ласка»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

Серия:

Зав. № 631 — заложен 27.08.10 — спущен 09.03.13 — передан 27.07.14 — «Град Свияжск» (КФл)

Зав. № 632 — заложен 22.07.11 — спущен 10.04.13 — передан 27.07.14 — «Углич» (КФл)

Зав. № 633 — заложен 27.08.11 — спущен 21.05.14 — передан 15.11.14 — «Великий Устюг» (КФл)

Зав. № 634 — заложен 29.08.12 — спущен ?.2015 — передан 13.11.15 — «Зелёный Дол» (ЧФ, БФ)

Зав. № 635 — заложен 25.01.13 — спущен ?.2015 — передан 13.11.15 — «Серпухов» (ЧФ, БФ)

Зав. № 636 — заложен 29.08.13 — спущен ?.2017 — передан 01.06.18 — «Вышний Волочёк» (ЧФ)

Зав. № 637 — заложен 29.05.14 — «Орехово-Зуево»

Зав. № 638 — заложен 29.08.14 — «Ингушетия»

Зав. № 639 — заложен 10.04.15 — «Грайворон»

Зав. № 640 — заложен 24.04.17 — «Град»

Зав. № 641 — заложен 23.02.18 — «Наро-Фоминск»

Зав. № 642 — заложен 12.07.18 — «Ставрополь»

Фото с сайта zdship.ru