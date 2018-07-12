Строители уложили более 80% железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Тамани

Верхнее строение пути железной дороги к Крымскому мосту со стороны Тамани готово на 80%. Об этом сегодня сообщил инфоцентр «Крымский мост».

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«Готово более 80% верхнего строения пути железной дороги, которая соединит Крымский мост с транспортной системой материковой России через станцию Вышестеблиевская. Двухпутный подход со стороны Таманского полуострова формируется из шпально-рельсовых плетей заводского производства длиной до 800 м», — сообщили в инфорцентре.

Железнодорожники укладывают шпалы и рельсы в линию на подготовленную упругую поверхность (балластный слой из песка и щебня) и соединяют между собой. «Железнодорожный путь в Крым строится бесстыковым способом. Это так называемый бархатный путь из рельсовых плетей. Они в разы превышают длину стандартного 25-метрового рельса. Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым, колеса составов характерно стучат. По бархатному пути поезда ходят плавно и почти без шума. Такая дорога надежнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации», — рассказал начальник проектного управления ФКУ «Ространсмодернизация» Виталий Бешлиу.

Проект современной железнодорожной инфраструктуры на Таманском полуострове — это стальная магистраль линейной протяженностью почти 40 км. Строительно-монтажные работы ведутся одновременно по всей длине трассы. На данный момент по основному ходу в полном объеме выполнено устройство земляного полотна и насыпи, завершается устройство верхнего строения пути. Собрано 130 стрелочных переводов, установлено свыше 2200 железобетонных опор и металлических стоек контактной сети. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, — от 60 до 100%. На объекте занято более 1000 инженеров и рабочих и 110 единиц техники.

«Одновременно с дорогой строится станция Тамань-Пассажирская, через которую будут проходить поезда ближнего и дальнего следования и в сторону Крыма, и в направлении Краснодарского края и других регионов. У жителей станиц и поселков на Таманском полуострове появится более удобный способ отправиться в любую точку страны. Для этого возводится комплекс зданий, включая вокзал на 50 человек, пассажирские и багажные платформы, приемоотправочные пути и другие объекты», — добавил заместитель начальника управления, руководитель проектов ФКУ «Ространсмодернизация» Анатолий Верещака.

На другом берегу, со стороны Крыма, железнодорожники ведут к мосту через Керченский пролив двухпутную дорогу-подход длиной 18 км. Она включает 27 искусственных сооружений, в том числе мост и 5 путепроводов. В комплексе с трассой возводится 38 новых зданий и станция Керчь-Южная. Подход свяжет мост с железными дорогами на полуострове, которые соединяют рельсовыми путями сообщения Керчь, Джанкой, Феодосию, Симферополь и другие города.

«Подходы со стороны Крыма и Кубани будут введены в эксплуатацию вместе с железнодорожной частью Крымского моста — в 2019 году. Ее пропускная способность составит 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления», — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Предприятие «Крымская железная дорога», которое в декабре 2019 года примет мост в эксплуатацию, уже подготовило предварительный график движения поездов на 2020 год. Предполагается, что в первый год работы между полуостровом Крым и континентальной Россией будут ходить 29 пар поездов в сутки, в том числе 15 пассажирских, 10 грузовых и 4 пригородных.