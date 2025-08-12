Таманский терминал начал перевалку железорудного сырья

© www.oteko.ru

Компания «ОТЭКО», оператор терминала навалочных грузов в порту Тамань, запустила перевалку железорудного сырья — железорудного окатыша (ЖРО) и железорудного концентрата (ЖРК). Данное решение является закономерным этапом в реализации стратегии диверсификации грузовой базы терминала и укрепления его конкурентоспособности в условиях нестабильности на экспортных рынках.

На сегодняшний день в адрес терминала отгружено более 600 тысяч тонн железорудного сырья с дальнейшей погрузкой на суда класса Panamax и Capesize. Все операции по перевалке осуществляются в строгом соответствии с экологическими стандартами и минимальным воздействием на окружающую среду. Конечным пунктом назначения отгружаемой руды является Китайская Народная Республика (КНР). До конца текущего года ОТЭКО планирует перевалить около 3,5 миллионов тонн железорудного сырья, за счет чего увеличится общий грузооборот терминала.

Коммерческий директор по навалочным грузам ОТЭКО Инал Чкадуа заявил: «Мы видим в расширении номенклатуры грузов возможность для выхода на новые рынки сбыта. Потребность в железорудном сырье в Азии стремительно растет — на этом фоне металлургическая промышленность Китая сталкивается с проблемой дефицита высокосортных железных руд с высоким содержанием железа. Именно поэтому мы вовремя заходим в эту нишу: терминал в Тамани может обеспечить поставку сырья в КНР крупными партиями судами класса Capesize, обработка которых — основная специализация нашего терминала в Тамани. Уверены, что наше сотрудничество с партнерами в России, а также с китайскими потребителями, будет взаимовыгодным и долгосрочным».

В августе терминал навалочных грузов ОТЭКО впервые в своей истории достигнет загрузки по всем предусмотренным проектом номенклатурам, включая уголь, кокс, серу, железорудные окатыши, железорудный концентрат и минеральные удобрения. Важно, что расширение видов принимаемых грузов не приведет к сокращению объемов перевалки угля, который остается ключевым экспортным продуктом для Тамани.

В конце августа ожидается отгрузка в адрес терминала первой партии минеральных удобрений различных номенклатур объемом более 50 тысяч тонн. Уже в начале сентября этот груз будет отправлен в страны Юго-Восточной Азии. В ближайшее время на терминале завершится строительство одного из крупнейших в мире складов минеральных удобрений. Склад, рассчитанный на хранение до 300 тысяч тонн продукции, позволит переваливать до 5 миллионов тонн удобрений в год. Новый объект станет важным звеном в развитии экспортного потенциала порта.

«В условиях турбулентности на экспортном и логистическом рынке, диверсификация грузовой базы является ключевым фактором устойчивости и развития терминала, — подчеркнул Директор по логистике и управлению коммерческой цепочкой поставок ОТЭКО Юрий Саввин. — Старт перевалки железорудного сырья — это результат командной работы всех наших служб ради обработки нового груза и для обеспечения стабильного объема перевалки. ОТЭКО проактивно решает задачу по дозагрузке мощностей в Тамани, формирует новые логистические цепочки внутри страны и осваивает перспективные рынки сбыта на международном уровне. Это позволяет нам не только адаптироваться к текущей ситуации, но и укреплять свои позиции на рынке в качестве надежного и эффективного партнера для грузоотправителей».

Начало перевалки железорудного сырья и расширение номенклатуры грузов свидетельствует о стратегической устойчивости компании, ее способности адаптироваться к меняющимся условиям экспортного рынка и находить новые возможности для роста.

