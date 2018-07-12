Аэропорт Жуковский принял первый трансатлантический рейс

12 июля в Международном аэропорту Жуковском был принят первый в истории аэропорта прямой трансатлантический чартерный рейс — Boeing 767 авиакомпании Aeronexus совершил десятичасовой перелёт с пассажирами из Нью-Йорка.

В июне аэропорт установил для себя новый рекорд, обслужив за месяц более 100 тыс. пассажиров. «Летом 2018 года мы открыли несколько новых страниц. Прежде всего, в июне в Жуковском был поставлен новый рекорд пассажиропотока — более 100 000 пассажиров за месяц. А сегодня мы встретили первый беспосадочный рейс из Северной Америки, — рассказывает генеральный директор АО „РАМПОРТ АЭРО“ Томас Вайшвила. — Предыдущие полёты через Атлантику совершались с промежуточной посадкой в западноевропейских аэропортах. Пока это отдельный чартер, но я надеюсь, что в обозримом будущем самолёты из Северной и Южной Америк станут регулярными гостями в Жуковском» — отметил он.

Рейс из Нью-Йорка установил также новый рекорд протяжённости маршрута — более 7500 километров. До настоящего момента пальма первенства — 7100 км — принадлежала маршруту на курортный остров Хайнань на юге КНР — Жуковский — Хайкоу.

Аэропорт Жуковский находится на юго-востоке Московской области в 23 км от столицы. Аэропорт делит территорию аэродрома Раменское с самой длинной в Европе взлётно-посадочной полосой (5 500 м), что позволяет осуществлять приём пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа.

По итогам 2017 года Жуковский обслужил более 425 500 пассажиров.