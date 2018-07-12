Российские школьники завоевали пять золотых медалей Международной математической олимпиады

Сборная команда российских школьников показала блестящий результат на 59-ой Международной математической олимпиаде в городе Клуж (Румыния). Российские школьники завоевали 5 золотых и 1 серебряную медаль, выведя нашу команду на второе место. Всего в состязании приняли участие 116 команд из разных стран мира. В прошлом году наша сборная остановилась на 11 месте.

В российскую команду вошли шесть школьников: Марат Абдурахманов из Челябинска, Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга, а также Сергей Лучинин из Кирова.

Руководителем сборной команды России на 59-й Международной математической олимпиаде, как и в прошлом году, выступил Н.Х. Агаханов, член Консультативного совета Международной математической олимпиады, кандидат физико-математических наук, руководитель отделения математики Лаборатории по работе с одарёнными детьми МФТИ.

Международная математическая олимпиада (MMO) — чемпионат мира по математике среди школьников старших классов, состязание проводится каждый год в одной из стран-участниц. Первая MMO прошла в 1959 году в Румынии с участием семи стран. В последние годы количество стран-участниц ММО превышает 100 государств.

Участникам предлагается решить 6 задач (по три задачи в день, в течение двух дней подряд). Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом — из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.