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Образование

Российские школьники завоевали пять золотых медалей Международной математической олимпиады

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Сборная команда российских школьников показала блестящий результат на 59-ой Международной математической олимпиаде в городе Клуж (Румыния). Российские школьники завоевали 5 золотых и 1 серебряную медаль, выведя нашу команду на второе место. Всего в состязании приняли участие 116 команд из разных стран мира. В прошлом году наша сборная остановилась на 11 месте.

В российскую команду вошли шесть школьников: Марат Абдурахманов из Челябинска, Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга, а также Сергей Лучинин из Кирова.

Руководителем сборной команды России на 59-й Международной математической олимпиаде, как и в прошлом году, выступил Н.Х. Агаханов, член Консультативного совета Международной математической олимпиады, кандидат физико-математических наук, руководитель отделения математики Лаборатории по работе с одарёнными детьми МФТИ.

Международная математическая олимпиада (MMO) — чемпионат мира по математике среди школьников старших классов, состязание проводится каждый год в одной из стран-участниц. Первая MMO прошла в 1959 году в Румынии с участием семи стран. В последние годы количество стран-участниц ММО превышает 100 государств.

Участникам предлагается решить 6 задач (по три задачи в день, в течение двух дней подряд). Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом — из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

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https://vz.ru/news/2018/7/12/932258.html

образование
  • Нет аватара termometrix
    12.07.1823:15:24

    Сборная России заняла второе место на 59-й Международной математической олимпиаде в городе Клуж (Румыния)

    Молодцы!Заняли второе место в общекомандном зачете.Но есть куда расти.Цель всегда должна быть одна-первое место!

    Олимпиада 2018 :

    1.США золото :5 ,серебро :1

    2.Россия золото :5, серебро :1

    3.Китай золото :4 ,серебро :2

    --------

    СССР-Россия: 174 золотых медалей.Рекорд за всю историю математической олимпиады

    Китай: 151 золотых медалей

    США: 124 золотых медалей

     http://imo-official.org/results.aspx 

    Отредактировано: termometrix~01:06 13.07.18
    #1051520
  • Нет аватара termometrix
    12.07.1823:48:12

    Впереди студенческая олимпиада по математике.Посмотрим.

    #1051534
  • Е.Юрий Е.Юрий
    13.07.1801:56:41

       Красавцы!

    #1051558
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