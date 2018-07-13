Атомэнергомаш отгрузил оборудование для блока № 3 АЭС Куданкулам

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовило и отгрузило комплект основного оборудования для третьего энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии: сепараторы-пароперегреватели и подогреватели высокого давления.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для удаления влаги и перегрева пара, отработавшего в цилиндре высокого давления и поступающего в цилиндр низкого давления турбины. Система промежуточного перегрева пара входит в состав турбоустановки, с целью повышения КПД и надежности работы.

СПП-1000-1 — вертикальный цилиндрический аппарат, состоящий из сепаратора и одноступенчатого пароперегревателя, конструктивно размещенных в одном корпусе. Он включает в себя входную камеру, опорную решетку и сепарационные блоки. Масса сепаратора 47 тонн; высота почти 7 метров; диаметр — 4 метра.

Пароперегреватель представляет собой теплообменник, состоящий из 222 отдельных кассет, размещённый в верхней части корпуса СПП. Масса пароперегревателя 108 тонн; длина 7,7 метров; диаметр — 4 метра. Кассеты пароперегревателей СПП-1000-1 изготавливались по новой технологии, разработанной специалистами завода, которая позволит повысить температуру нагреваемого пара на выходе из СПП до 255 °C.

Также заводом была завершена отгрузка комплекта подогревателей высокого давления ПВД-К-6. На атомную электростанцию АЭС «Куданкулам» отправлено последнее крупногабаритное изделие длиной свыше 11 метров и весом по 120 тонн.

Подогреватель высокого давления — один из основных элементов машинного зала атомной станции. Они выполняют функцию нагрева питательной воды, подаваемой в парогенератор за счёт охлаждения и конденсации пара, отбираемого из промежуточных ступеней турбины.

Общий вес отгруженной для энергоблока № 3 АЭС «Куданкулам» в Индии продукции составил свыше 1000 тонн. Оно имеет 30 летний ресурс эксплуатации.

Всего для второй очереди АЭС «Куданкулам» завод изготовит по восемь комплектов СПП-1000-1 и ПВД-К-5,6.