БТР-МДМ с экипажем впервые десантировали в ходе учений ВДВ под Рязанью

Успешная демонстрация десантирования бронетранспортера БТР-МДМ на парашютной системе ПБС-950У на учениях под Рязанью говорит о том, что на вооружение в Воздушно-десантные войска (ВДВ) поступили полноценные боевые машины, заявил журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Обычно десантирование тяжелой техники проходит отдельно от экипажа, но, как заявил ранее Сердюков, испытания с тремя военными внутри БТР позволят в будущем десантировать расчеты внутри боевых машин.

«Экипаж десантировался с высоты 1800 метров на скорости 10 метров в секунду внутри БТР-МДМ, который весит 14 тонн, впервые. Благодаря мужеству испытателей можно сказать, что на вооружение поступили полноценные боевые машины», — заявил Сердюков.

В то же время командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов назвал десантирование новейшего БТР-МДМ с испытателями внутри историческим событием. «Учения прошли хорошо. Личный состав готов к выполнению боевых задач. Эпизод десантирования БТР-МДМ с испытателями внутри — историческое событие, так как впервые внутри поступающей на вооружение техники десантировались люди, за этим стоит большое будущее», — сказал он.