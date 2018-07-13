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Армия и Флот

БТР-МДМ с экипажем впервые десантировали в ходе учений ВДВ под Рязанью

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Успешная демонстрация десантирования бронетранспортера БТР-МДМ на парашютной системе ПБС-950У на учениях под Рязанью говорит о том, что на вооружение в Воздушно-десантные войска (ВДВ) поступили полноценные боевые машины, заявил журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Обычно десантирование тяжелой техники проходит отдельно от экипажа, но, как заявил ранее Сердюков, испытания с тремя военными внутри БТР позволят в будущем десантировать расчеты внутри боевых машин.

«Экипаж десантировался с высоты 1800 метров на скорости 10 метров в секунду внутри БТР-МДМ, который весит 14 тонн, впервые. Благодаря мужеству испытателей можно сказать, что на вооружение поступили полноценные боевые машины», — заявил Сердюков.

В то же время командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов назвал десантирование новейшего БТР-МДМ с испытателями внутри историческим событием. «Учения прошли хорошо. Личный состав готов к выполнению боевых задач. Эпизод десантирования БТР-МДМ с испытателями внутри — историческое событие, так как впервые внутри поступающей на вооружение техники десантировались люди, за этим стоит большое будущее», — сказал он.

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Министерство обороны, ВДВ, БТР-МДМ
  • Игорь Brick
    13.07.1814:52:59

    Насколько я знаю, сын Маргелова погиб при испытаниях десантирования вместе с техникой. С тех пор от этой идеи отказались. Что изменилось теперь?

    #1051688
    • kolop kolop
      13.07.1814:59:04

      Чего???

      Наоборот, он выжил. И как раз из-за этого и начали развивать эту тему.

      #1051690
      • Игорь Brick
        13.07.1816:23:44

        Да, залез в вики, действительно, дожил до 2016 года. Но там же нашел, что испытания проводились в далеком 1976 году. Но почему-то тема не получила продолжения.

        #1051718
        • Нет аватара Юрген
          13.07.1816:43:40

          Чой-то?

          Список экипажей ВДВ, десантируемых внутри техники.

          1. 05.01.73/106 вдд/майор Зуев Л.Г., ст. лейтенант Маргелов А.В./БМД-1 на П-7/Ан-12.

          2. 13.11.73/98 вдд/старшина Савченко А.И., ст. сержант Котло В.В./БМД-1 на П-7/Ан-12.

          3. 30.05.74/7 вдд/старшина Савицкий М.Е., ст. сержант Силинский А.И./БМД-1 на П-7/Ан-12.

          4. 20.06.74/76 вдд/ефрейтор Мартынюк Г. Г., старшина Соловьев Г. И./БМД-1 на П-7/Ан-12.

          5. 11.07.74/7 вдд/старшина Титов А.В., ст. сержант Мерзляков А.А./БМД-1 на П-7/Ан-12.

          6. 22.07.74/РВДУ/лейтенант Шевелев Н.Г., лейтенант Алымов В.И./БМД-1 на П-7/Ан-12.

          7. 15.08.74/103 вдд/ефрейтор Лопухов В.П., ефрейтор Жагуло А.В./БМД-1 на П-7/Ан-12.

          8. 03.09.74/104 вдд/ст. сержант Козьмин Г. В., сержант Кольцов С.М./БМД-1 на П-7/Ан-12.

          9. 03.03.75/РВДУ/ курсант Борисов Ю.А., курсант Терясь Л.Ф./БМД-1 на П-7/Ан-12.

          10. 03.03.75/106 вдд/сержант Кормолитов А.В., ефрейтор Ермолин В.В./БМД-1 на П-7/Ан-12.

          11. 15.05.75/103 вдд/сержант Крючок А.Д., сержант Ощепков А.А./БМД-1 на П-7/Ан-12.

          12. 15.05.75/103 вдд/сержант Говор А.М., сержант Покалюкин А.П./БМД-1 на П-7/Ан-12.

          13. 15.05.75/103 вдд/сержанты: Конышев А.А., Никифорович А.В., Миллер П.А., Лосиков В.Н./ БМД-1 на П-7 (КСД)/Ан-12.

          14. 26.08.75/РВДУ/подполковник Щербаков Л.И., подполковник Петриченко А.А., майор Маргелов А.В., сержант Волокушин, ефрейторы: Антонов, Алферов/БМД-1 на П-7 (КСД)/Ан-12.

          15. 06.05.76/106 вдд/майор Гущин В.Т., ефрейтор Пяташов А.А./БМД-1 на П-7 (КСД)/Ан-12.

          16. 15.06.76/98 вдд/ст. лейтенант Аксенов В.Ф., ефрейтор Пяташов А.А.,/БМД-1 на П-7 (КСД)/Ан-12.

          17. 23.03.76/76 вдд/подполковник Щербаков Л.И., майор Маргелов А.В./ БМД-1 на ПРСМ-915/Ан-12.

          18. 07.09.77/7 вдд/рядовой Королев А.М./ БМД-1 на П-7 (КСД)/Ан-12.

          19. 22.12.78/7 вдд/майор Бражников Ю.А., рядовой Кобченко В.Б./ БМД-1 на П-7/Ил-76.

          20. 04.07.78/7 вдд/ст. сержант Ефремов М.В., сержант Краснобаров В.И./ БМД-1 на П-7/Ил-76.

          21. 04.07.78/7 вдд/ сержант Гусаров Н.А./ БМД-1 на П-7 (КСД)/Ан-12.

          22. 04.07.78/7 вдд/сержант Станчук В.А., рядовой Королев А.М./ БМД-1 на П-7 (КСД)/Ан-12.

          23. 30.07.78/7вдд/ст. лейтенант Афонин В.Н., ефрейтор Отнахов В.М./ БМД-1 на П-7 (КСД)/Ан-12.

          24. 30.07.78/7 вдд/сержант Тапанцев Ю.В., рядовой Александров А.А./ БМД-1 на П-7 (КСД)/Ан-12.

          25. 30.07.78/7 вдд/капитан Соловьев А.В., рядовой Кобченко В.Б./ БМД-1 на П-7/Ил-76.

           http://desantura.ru/forum...um45/topic1456/?PAGEN_1=2 

          #1051724
        • Aleksandr Skinderev Aleksandr Skinderev
          13.07.1816:52:01

          Но почему-то тема не получила продолжения

          Сами себя поставьте на место десантников в БТРе и одновременно вспомните недавний случай на американских учениях в Германии, когда 3 (ТРИ!) Хаммера неудачно приземлились. (https_:_//www_._popmech_._ru/weapon/237990-neudachnyy-desant-tri-razbitykh-khammera/)

          Тогда и будет понятно — почему?!

          В «нормальных» условиях и дальше будут десантироваться раздельно, а в случае экстренной необходимости — вместе с техникой. Но это будет героизм (без всяких кавычек)!

          Отредактировано: Aleksandr Skinderev~16:52 13.07.18
          #1051728
  • kolop kolop
    13.07.1815:02:25

    С таким мужеством у солдат, можно за Россию не переживать. Ведь второй парашют не откроешь, если не дай Бог, штатный не откроется.

    #1051691
  • alex4spb alex4spb
    13.07.1815:18:37

    очепятка.

    должно быть (У)спешная.

    поправьте

    Отредактировано: alex4spb~15:19 13.07.18
    #1051697
    • Нет аватара Cinik
      13.07.1817:57:44

      Да, а то смешно получилось.

      #1051749
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