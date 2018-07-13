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Агропром и пищевая промышленность

Новый сорт озимой пшеницы, выведенный в Подмосковье, отправлен на испытания

  •  © mcx.ru

«Уникальный сорт озимой пшеницы мягкой „Немчиновская 85“ будут испытывать по всей стране. У него очень высокий потенциал урожайности — 10-12 тонн с гектара. Он исключительно хорошо адаптирован к почвенно-климатическим условиям центральных областей России. Зерно — крупное, стебли короткие и устойчивы к полеганию, морозу и стрессу, даже при поздних сроках сева», — отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам представителя министерства, у нового сорта пшеницы еще много положительных качеств и, возможно, он встанет вровень с такими знаменитыми сортами, как «Московская 39», «Московскую 56», «Немчиновская 57», или заменит их, превзойдя по показателям.

«По мнению автора выведенной новинки — академика РАН Баграта Сандухадзе, и этот сорт пшеницы достойно пройдёт испытания и будет востребован товаропроизводителями, мукомольной и комбикормовой промышленностью. Именно с появлением таких сортов, возделывание в регионе пшеницы и увеличение производства зерновых в Подмосковье стало сегодня возможным», — подчеркнули в министерстве.

Представитель министерства добавил, что сорта пшеницы подмосковного института возделывают сегодня не только на полях области, но и во всех регионах Российской Федерации. А сто лет назад в Подмосковье сеяли только 5% пшеницы, так как она плохо зимовала. Все остальное — рожь. Сейчас 95% посевов — это пшеница.

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http://mcx.ru/press-service/regions/novyy-sort-ozimoy-pshenitsy-vyvedennyy-v-podmoskove-otpravlen-na-ispytaniya/

Московская область, селекция, зерновые, пшеница
  • Е.Юрий Е.Юрий
    13.07.1820:33:39

       Если все пройдет хорошо, то продажа зерна вырастит на хороший процент, при почти тех же затратах.

    #1051825
    • Мария Демина
      13.07.1823:22:54

      Ну кроме просто зерна для продажи и изготовления хлебопекарной муки, как оказалось из того зерна можно делать белковые биодобавки в корм скоту и рыбе, которые раньше закупались в загранице. Экономия-это тоже прибыль.

      #1051868
      • Е.Юрий Е.Юрий
        14.07.1800:42:42

        А ведь относительно недавно их институт постоянно переселяли с места на место, зарплата у ученых была 13 тыс. …Сказать позор — ничего не сказать. Но они выстояли — как их пшеница — наперекор всему   

        #1051888
  • Нет аватара Clausson
    13.07.1823:03:06

    10-12 тонн с гектара.

    Шок! Это по-нашему.

    Столько еще даже лучшие хозяйства на Кубани не собирают. А уж про нечерноземье и говорить нечего…

    #1051862
  • Е.Юрий Е.Юрий
    14.07.1800:23:09

    youtu.be/eXwNvZur8vE

    Хорошее видео — жаль не раскрывается, не свежее, но актуальное по теме.

    Отредактировано: Е.Юрий~00:26 14.07.18
    #1051883
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