Новый сорт озимой пшеницы, выведенный в Подмосковье, отправлен на испытания

«Уникальный сорт озимой пшеницы мягкой „Немчиновская 85“ будут испытывать по всей стране. У него очень высокий потенциал урожайности — 10-12 тонн с гектара. Он исключительно хорошо адаптирован к почвенно-климатическим условиям центральных областей России. Зерно — крупное, стебли короткие и устойчивы к полеганию, морозу и стрессу, даже при поздних сроках сева», — отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам представителя министерства, у нового сорта пшеницы еще много положительных качеств и, возможно, он встанет вровень с такими знаменитыми сортами, как «Московская 39», «Московскую 56», «Немчиновская 57», или заменит их, превзойдя по показателям.

«По мнению автора выведенной новинки — академика РАН Баграта Сандухадзе, и этот сорт пшеницы достойно пройдёт испытания и будет востребован товаропроизводителями, мукомольной и комбикормовой промышленностью. Именно с появлением таких сортов, возделывание в регионе пшеницы и увеличение производства зерновых в Подмосковье стало сегодня возможным», — подчеркнули в министерстве.

Представитель министерства добавил, что сорта пшеницы подмосковного института возделывают сегодня не только на полях области, но и во всех регионах Российской Федерации. А сто лет назад в Подмосковье сеяли только 5% пшеницы, так как она плохо зимовала. Все остальное — рожь. Сейчас 95% посевов — это пшеница.