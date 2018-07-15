Репортаж mikhail.krivyy.comо второй части второго этапа платной автомагистрали М11.

Это участок от Ямуги в Московской области (97 км) до деревни Воскресенское в Тверской области (149 км). В целом участок всего 52 км, и после Новгородской области, где разом открыли 217 км, выглядит совсем несущественным. Тем не менее дорога важна, так как обходит достаточно напряженный участок М10 «Россия» c Ямугой, Спас-Заулком, Завидово, Мокшино, Безбородово и другими светофорными деревнями.

После очередных заявлений «Автодора» об очередных датах открытия обхода Солнечногорска и Клина можно смело говорить, что первую часть второго этапа собираются открыть после окончания строительства путепровода на 97 км платной автомагистрали.

1. Он показыван в предыдущей публикации , с него и начну эту. Основная часть путепровода фактически готова. Уже даже отбойные ограждения стоят. А вот насыпи ещё не выведены. В авральном режиме строители такие насыпи выводили за неделю, включая работы по асфальтированию.



2. Вид с 97 км в сторону Санкт-Петербурга. Большая часть дороги отсыпана, но к асфальтированию ещё ничего не начали готовить. На мосту через реку Вяз ведётся монтаж балок пролетных строений.

© mikhail.krivyy.com

2. Вид с 97 км в сторону Санкт-Петербурга. Большая часть дороги отсыпана, но к асфальтированию ещё ничего не начали готовить. На мосту через реку Вяз ведётся монтаж балок пролетных строений.

3. Вид от путепровода через железную дорогу Санкт-Петербург — Москва в сторону Москвы. На заднем плане путепровод на пересечении с дорогой Решетниково — Воздвиженское (108 км), чуть ближе путепровод через то, что осталось от железной дороги Решетниково — Туркмен (км 110.1). Пассажирское движение по ней было прекращено ещё в 1994 году.

4. На 111 км ведётся строительство путепровода через железную дорогу Санкт-Петербург — Москва. Тут пришлось переносить большое количество коммуникаций, проложенных вдоль железнодорожных путей. Путепровод рассчитан на четыре главных пути.

Запуск скоростного движения на железной дороге Санкт-Петербург — Москва привёл к отмене большого количества пригородных поездов. Наиболее остро проблема стояла под Москвой. Всё закончилось тем, что на участке от Ленинградского вокзала до станции Крюково в 2015 году дополнительно были уложены третий и четвертый главные пути. Сейчас по станции Химки проходит примерно 130 пар пригородных поездов в день, включая 12 пар «Ласточек» до Твери. По Твери проходит 40 пар поездов дальнего следования, из которых 10-12 пар — «Сапсаны».

Путепровод на автомагистрали М11 строится с учетом перспективы прокладки третьего и четвертого главного путей от Крюково до Твери.

5. Подпорная стенка путепровода через железную дорогу.

6. Вид в обратную сторону. Насыпь у путепровода уже выведена до проектных отметок, уложен слой щебёночно-песчаной смеси под асфальт. Ещё чуть дальше уложен первый слой асфальта. Это примерно 112-113 км.

7. Эта фотография иллюстрирует средний уровень готовности участка 97-149 км. Местами готовность выше, местами ниже. Но в среднем примерно вот так.

8. Мост через ручей на 114 км. Балки установлены, ведутся работы по сборно-монолитному пролетному строению.

9. От 114 до 124 км ведутся работы по укладке верхнего слоя из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон).

10. Было жарко, не мог не поразвлекаться с атмосферным искажениями. Искажения портят фотографии, но позволяют поснимать эффект мокрого асфальта.

11. Это фундамент под трансформаторную подстанцию или под надземный пешеходный переход. А всё потому, что надо изучать проектную документацию до поездки, а не после.

12. На этот асфальт до меня не ступала нога человека.

13. Подгрунтовка битумной эмульсией производится для увеличения сцепления между слоями асфальтобетонного покрытия.

14. Если произведена подгрунтовка, то прямо сейчас будут укладывать очередной слой асфальта. На автомагистрали М11 их три, общая толщина асфальтобетонного покрытия — 39 см.

15. Впервые застал работы по монтажу светильников. Автомагистраль будет освещена на всём протяжении, кроме участка 15-58 км.

16. На 123-124 км будет находиться развязка с пунктом взимания платежей. Здесь можно будет съехать в Новозавидовский, Мокшино и на Конаковское шоссе в сторону Дубны. Долгое время никаких работ здесь не производилось, и вот сейчас начали обустраивать насыпи к путепроводам.

17. После ПВП находится один из самых интересных объектов и главный тормоз строительства — мост через реку Шоша.

18. Сам мост находится на 127 километре. Но ему предшествует насыпь длиной 1.5 км.

19. Насыпь у моста через реку Шоша. Вид от моста в сторону Москвы.

20. Эту часть реки называют Шошинским плёсом и относят к Иваньковскому водохранилищу, которое иногда называют Московским морем. Рядом расположена железнодорожная платформа Московское Море.

21. Мост через Шошу. Надвижка закончена, но пролетные строения ещё не выведены в проектное положение. Из-за этого мост выглядит кривым.

22. Сейчас ведутся работы по обустройству опалубки под бетонную плиту проезжей части. Есть серьезные сомнения, что мост успеют достроить за оставшиеся пять месяцев.

23. Мост через канал в районе посёлка Радченко. В этом месте раньше велась добыча торфа. Места болотистые. Км 136.8.

24. От моста и в сторону Твери построена только одна половина проезжей части, другой нет даже на стадии насыпи. Активных работ по недостающей части земляного полотна не ведётся. Вероятно, это связано с тем, что там проложена рабочая дорога.

25. Из-за болот здесь петляет даже прямая, как стрела, железная дорога Санкт-Петербург — Москва. Немного западнее находится станция Редкино.

26. На 140 км ведётся строительство путепровода на пересечении с дорогой Городня — Редкино.

27. Он же, вид в обратную сторону.

28. Там за поворотом уже выход на М10.