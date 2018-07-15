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Дорожное строительство

Строительство М11: второй этап, второй участок Ямуга — Тверь

Репортаж mikhail.krivyy.comо второй части второго этапа платной автомагистрали М11.

Это участок от Ямуги в Московской области (97 км) до деревни Воскресенское в Тверской области (149 км). В целом участок всего 52 км, и после Новгородской области, где разом открыли 217 км, выглядит совсем несущественным. Тем не менее дорога важна, так как обходит достаточно напряженный участок М10 «Россия» c Ямугой, Спас-Заулком, Завидово, Мокшино, Безбородово и другими светофорными деревнями.

После очередных заявлений «Автодора» об очередных датах открытия обхода Солнечногорска и Клина можно смело говорить, что первую часть второго этапа собираются открыть после окончания строительства путепровода на 97 км платной автомагистрали.

  •  © mikhail.krivyy.com

1. Он показыван в предыдущей публикации, с него и начну эту. Основная часть путепровода фактически готова. Уже даже отбойные ограждения стоят. А вот насыпи ещё не выведены. В авральном режиме строители такие насыпи выводили за неделю, включая работы по асфальтированию.

  • 2. Вид с 97 км в сторону Санкт-Петербурга. Большая часть дороги отсыпана, но к асфальтированию ещё ничего не начали готовить. На мосту через реку Вяз ведётся монтаж балок пролетных строений.
  • 2. Вид с 97 км в сторону Санкт-Петербурга. Большая часть дороги отсыпана, но к асфальтированию ещё ничего не начали готовить. На мосту через реку Вяз ведётся монтаж балок пролетных строений.
  •  © mikhail.krivyy.com

2. Вид с 97 км в сторону Санкт-Петербурга. Большая часть дороги отсыпана, но к асфальтированию ещё ничего не начали готовить. На мосту через реку Вяз ведётся монтаж балок пролетных строений.

  •  © mikhail.krivyy.com

3. Вид от путепровода через железную дорогу Санкт-Петербург — Москва в сторону Москвы. На заднем плане путепровод на пересечении с дорогой Решетниково — Воздвиженское (108 км), чуть ближе путепровод через то, что осталось от железной дороги Решетниково — Туркмен (км 110.1). Пассажирское движение по ней было прекращено ещё в 1994 году.

  •  © mikhail.krivyy.com

4. На 111 км ведётся строительство путепровода через железную дорогу Санкт-Петербург — Москва. Тут пришлось переносить большое количество коммуникаций, проложенных вдоль железнодорожных путей. Путепровод рассчитан на четыре главных пути.

Запуск скоростного движения на железной дороге Санкт-Петербург — Москва привёл к отмене большого количества пригородных поездов. Наиболее остро проблема стояла под Москвой. Всё закончилось тем, что на участке от Ленинградского вокзала до станции Крюково в 2015 году дополнительно были уложены третий и четвертый главные пути. Сейчас по станции Химки проходит примерно 130 пар пригородных поездов в день, включая 12 пар «Ласточек» до Твери. По Твери проходит 40 пар поездов дальнего следования, из которых 10-12 пар — «Сапсаны».

Путепровод на автомагистрали М11 строится с учетом перспективы прокладки третьего и четвертого главного путей от Крюково до Твери.

  •  © mikhail.krivyy.com

5. Подпорная стенка путепровода через железную дорогу.

  •  © mikhail.krivyy.com

6. Вид в обратную сторону. Насыпь у путепровода уже выведена до проектных отметок, уложен слой щебёночно-песчаной смеси под асфальт. Ещё чуть дальше уложен первый слой асфальта. Это примерно 112-113 км.

  •  © mikhail.krivyy.com

7. Эта фотография иллюстрирует средний уровень готовности участка 97-149 км. Местами готовность выше, местами ниже. Но в среднем примерно вот так.

  •  © mikhail.krivyy.com

8. Мост через ручей на 114 км. Балки установлены, ведутся работы по сборно-монолитному пролетному строению.

  •  © mikhail.krivyy.com

9. От 114 до 124 км ведутся работы по укладке верхнего слоя из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон).

  •  © mikhail.krivyy.com

10. Было жарко, не мог не поразвлекаться с атмосферным искажениями. Искажения портят фотографии, но позволяют поснимать эффект мокрого асфальта.

  •  © mikhail.krivyy.com

11. Это фундамент под трансформаторную подстанцию или под надземный пешеходный переход. А всё потому, что надо изучать проектную документацию до поездки, а не после.

  •  © mikhail.krivyy.com

12. На этот асфальт до меня не ступала нога человека.

  •  © mikhail.krivyy.com

13. Подгрунтовка битумной эмульсией производится для увеличения сцепления между слоями асфальтобетонного покрытия.

  •  © mikhail.krivyy.com

14. Если произведена подгрунтовка, то прямо сейчас будут укладывать очередной слой асфальта. На автомагистрали М11 их три, общая толщина асфальтобетонного покрытия — 39 см.

  •  © mikhail.krivyy.com

15. Впервые застал работы по монтажу светильников. Автомагистраль будет освещена на всём протяжении, кроме участка 15-58 км.

  •  © mikhail.krivyy.com

16. На 123-124 км будет находиться развязка с пунктом взимания платежей. Здесь можно будет съехать в Новозавидовский, Мокшино и на Конаковское шоссе в сторону Дубны. Долгое время никаких работ здесь не производилось, и вот сейчас начали обустраивать насыпи к путепроводам.

  •  © mikhail.krivyy.com

17. После ПВП находится один из самых интересных объектов и главный тормоз строительства — мост через реку Шоша.

  •  © mikhail.krivyy.com

18. Сам мост находится на 127 километре. Но ему предшествует насыпь длиной 1.5 км.

  •  © mikhail.krivyy.com

19. Насыпь у моста через реку Шоша. Вид от моста в сторону Москвы.

  •  © mikhail.krivyy.com

20. Эту часть реки называют Шошинским плёсом и относят к Иваньковскому водохранилищу, которое иногда называют Московским морем. Рядом расположена железнодорожная платформа Московское Море.

  •  © mikhail.krivyy.com

21. Мост через Шошу. Надвижка закончена, но пролетные строения ещё не выведены в проектное положение. Из-за этого мост выглядит кривым.

  •  © mikhail.krivyy.com

22. Сейчас ведутся работы по обустройству опалубки под бетонную плиту проезжей части. Есть серьезные сомнения, что мост успеют достроить за оставшиеся пять месяцев.

  •  © mikhail.krivyy.com

23. Мост через канал в районе посёлка Радченко. В этом месте раньше велась добыча торфа. Места болотистые. Км 136.8.

  •  © mikhail.krivyy.com

24. От моста и в сторону Твери построена только одна половина проезжей части, другой нет даже на стадии насыпи. Активных работ по недостающей части земляного полотна не ведётся. Вероятно, это связано с тем, что там проложена рабочая дорога.

  •  © mikhail.krivyy.com

25. Из-за болот здесь петляет даже прямая, как стрела, железная дорога Санкт-Петербург — Москва. Немного западнее находится станция Редкино.

  •  © mikhail.krivyy.com

26. На 140 км ведётся строительство путепровода на пересечении с дорогой Городня — Редкино.

  •  © mikhail.krivyy.com

27. Он же, вид в обратную сторону.

  •  © mikhail.krivyy.com

28. Там за поворотом уже выход на М10.

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https://mikhail.krivyy.com/2018/07/11/m11-stage-2-july-2018/

автомагистраль М11
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