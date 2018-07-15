На Сахалине в преддверии старта мирового футбольного чемпионата открыт новый стадион

Современная спортивная площадка появилась в Смирныховском районе, который расположен в центре острова. Тренироваться здесь будут сотни любителей игровых видов спорта, легкой атлетики и чирлидинга. Сооружение отвечает европейским стандартам и включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки на 400 метров, спортивные тренажёры, площадки для волейбола, баскетбола и большого тенниса.

Площадь нового стадиона — 7,5 тысяч квадратных метров. Он оснащен всем необходимым для комфортных занятий спортом. Установлены крытые трибуны на 300 мест, есть электронное табло и административно-бытовой корпус с раздевалками, душевыми и санузлом. Спортобъект имеет наружное освещение и оборудование для звукового сопровождения мероприятий. По всему периметру смонтировано ограждение. В будущем здесь появится еще и хоккейный корт.

Для Сахалина новый стадион в Смирных стал уже четвертым по счету. Ранее подобные объекты построили в Невельском и Корсаковском районах, а также в Южно-Сахалинске. По данным регионального министерства спорта, туризма и молодёжной политики, сегодня на островах регулярно занимаются спортом уже более 40 процентов всех жителей.