«КуйбышевАзот» и Linde Group запустили новую установку по производство аммиака

«КуйбышевАзот» и Linde Group запустили производство аммиака в Тольятти. Мощность нового производства составляет 1,34 тыс. тонн аммиака в день и 8 тыс. кубометров водорода в час.

По соглашению сторон генеральным проектировщиком и подрядчиком новой установки аммиака на промышленной площадке «КуйбышевАзота» выступило OOO «Линде Инжиниринг Рус», которое осуществляло проектирование, поставку оборудования и материалов, пусконаладочные работы.

Общий объем инвестиций составил 20 млрд рублей, доля каждой компании в уставном капитале составляет в СП «Линде Азот Тольятти» 50%.

Как рассказал председатель совета директоров ПАО «КуйбашевАзот» Виктор Герасименко с запуском нового производства будет решена проблема нехватки аммиака, которую завод испытывал на протяжении последних 15 лет. Это открывает перспективы для строительства новых производственных мощностей по выпуску карбамида сульфат-нитратов аммония, аммиачной селитры, расширению производства капролактама. Уникальность нового проекта заключается в том, что аммиак здесь будут получать кратчайшим путем, минуя три каталитических процесса, применяемых в традиционном производстве. Кроме того, здесь требуется меньшая температура и давление.Также данная технология обеспечивает значительное сокращение выбросов парниковых газов, меньшие нормы расхода сырья и энергоресурсов. «Уникальные технологии, привнесенные немецкими партнерами в рамках совместного предприятия, позволят нам и дальше развивать производство по самым высоким стандартам промышленной и экологической безопасности», — прокомментировал гендиректор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко.

Реализация проекта началась в 2013 году. Инвестиционный меморандум о создании производства на базе мощностей «КуйбышевАзота» был подписан с правительством Самарской области в марте 2014 года. Тогда отмечалось, что объем финансовых вложений в проект превысит 11 млрд рублей.

В декабре 2014 года на проектную документацию производства было получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Запуск объекта ранее планировалось осуществить в 2017 году.

Торжественная церемония состоялась в четверг 19 июля, сообщили «Рупеку» в российской компании (фотоотчет на сайте «Рупека»).