Россия начала серийное производство гиперзвуковых блоков «Авангард»

Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса «Авангард» с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству.

Систему «Авангард» называли «абсолютным оружием», аналогов которому в ближайшее время не будет ни у одной страны, Москва начала его разработку в качестве ответного шага на односторонний выход США из договора по ПРО.

В военном ведомстве напомнили, что полет крылатого боевого блока проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Максимальная скорость, которую развивает «Авангард», превышает скорость звука более чем в 20 раз. Непредсказуемость траектории полета нового комплекса достигается за счет его способности маневрировать и обходить зоны действия ПРО.

«Авангард» получил жаропрочный титановый корпус. Параллельно с запуском серийного производства началась подготовка к вводу в эксплуатацию. «В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН выполняются мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации ракетного комплекса „Авангард“ и проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное принятие комплекса на вооружение», — добавил заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.