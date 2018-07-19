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Армия и Флот

Россия начала серийное производство гиперзвуковых блоков «Авангард»

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Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса «Авангард» с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству.

Систему «Авангард» называли «абсолютным оружием», аналогов которому в ближайшее время не будет ни у одной страны, Москва начала его разработку в качестве ответного шага на односторонний выход США из договора по ПРО.

В военном ведомстве напомнили, что полет крылатого боевого блока проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Максимальная скорость, которую развивает «Авангард», превышает скорость звука более чем в 20 раз. Непредсказуемость траектории полета нового комплекса достигается за счет его способности маневрировать и обходить зоны действия ПРО.

«Авангард» получил жаропрочный титановый корпус. Параллельно с запуском серийного производства началась подготовка к вводу в эксплуатацию. «В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН выполняются мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации ракетного комплекса „Авангард“ и проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное принятие комплекса на вооружение», — добавил заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.

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https://ria.ru/arms/20180719/1524913251.html

Армия и флот, ОПК, Авангард
  • Нет аватара qwerasdf
    19.07.1821:53:02

    Серийно? Сильно! После просмотра видео с пусками просто не могу понять, как эти туши на старте от перегрузок не разрывает на куски. Просто не укладывается в голове.

    Интересно, как быстро сдулась эпопея с размещением комплексов ПРО вокруг России, после заявления о существовании гиперзвука, против которого эта ПРО не работает    

    А сколько сказок рассказывали, что это «не против вас, а против террористов, Ирана, КНДР…». Так у КНДР и Ирана таких ракет нет, почему строительство комплексов ПРО прекратили? Требую продолжения банкета! КНДР, Иран и пр. не дремлют ;)

    #1053455
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