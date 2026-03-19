Исетский кузнечно-механический завод запущен в Свердловской области
В Свердловской области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде официально открыт «Исетский кузнечно‑механический завод».
Первая очередь завода (кузнечный цех) была запущена в декабре прошлого года.
Общие инвестиции в проект составили 1,17 млрд рублей.
Завод будет выпускать разные изделия из титана и его сплавов: прутки, кольца, пеллеты и слитки.
Эти материалы нужны для создания сложной современной техники, в том числе для предприятий оборонно‑промышленного комплекса.
Когда производство выйдет на полную мощность, оно сможет выпускать до 22 тысяч изделий в год.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0