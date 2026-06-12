В Кронштадте проходит XIII Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2026». Мы отправились на выставку, чтобы посмотреть не только на громкие премьеры, но и на технологии, которые сегодня формируют облик современного флота. В этом выпуске: • безэкипажные катера «Бриз» и БЭК-6 • новые разработки в области корабельной электроники и навигации • отечественные печатные платы для судостроения • системы наблюдения и гидролокации • интервью с разработчиками и представителями предприятий. 00:00 — Вступление 00:15 — Рособоронэкспорт 01:22 — «НПП «ЭЛВО» 03:02 — АО «Горизонт» 05:30 — АО «Концерн «Гранит-электрон» 08:17 — ООО «Технотех» 10:12 -АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»» 12:01 — АО «Объединенная судостроительная корпорация» Какие технологии уже готовы к серийному производству, а какие пока остаются перспективными проектами? Разбираемся вместе на выставке «ФЛОТ-2026».
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