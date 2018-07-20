Россия испытала новую противоракету
В Казахстане на полигоне Сары-Шаган прошел испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает газета «Красная звезда».
По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько, ракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.
Отмечается, что оружие может летать со скоростью около четырех километров в секунду. По информации издания, испытания были одними из сложнейших, и в мире не существует аналогов ракет такого класса и предназначения.
Система ПРО защищает от ударов средств воздушно-космического нападения, предупреждает о ракетном нападении и контролирует космическое пространство.
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