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Армия и Флот

Россия испытала новую противоракету

  •  © icdn.lenta.ru

В Казахстане на полигоне Сары-Шаган прошел испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает газета «Красная звезда».

По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько, ракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

Отмечается, что оружие может летать со скоростью около четырех километров в секунду. По информации издания, испытания были одними из сложнейших, и в мире не существует аналогов ракет такого класса и предназначения.

Система ПРО защищает от ударов средств воздушно-космического нападения, предупреждает о ракетном нападении и контролирует космическое пространство.

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https://lenta.ru/news/2018/07/20/new_rocket/

Армия, вооружение, вооруженные силы, ПРО
  • Sergej K Sergej K
    20.07.1811:07:31

    Тоже самое, что и в апреле запускали? 53Т6М?

    #1053608
  • Нет аватара post0
    20.07.1812:39:25

    Как представить такие скорости, уму непостижимо. 4000 м/с = 14400 км/час. Это даже уже не первая космическая!

    #1053641
    • Нет аватара Alexish
      20.07.1812:43:52

      Первая космическая в два раза выше — 7726 м/с=27814км/час.

      #1053644
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