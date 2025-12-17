На боевое дежурство заступил первый полк с системой ПВО С-500
В Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО, на боевое дежурство заступил первый полк с системой С-500.
По своим тактико-техническим характеристикам С-500 превосходит С-400 «Триумф», и с помощью мощного радара «Енисей» может обнаруживать цели в ближнем космосе на дальности до двух тысяч километров.
Основная задача С-500 — борьба с баллистическими ракетами средней дальности, а при необходимости и межконтинентальными баллистическими ракетами. Система способна перехватывать ракеты с дальностью пуска до 3500 км.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0