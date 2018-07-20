ВКС РФ получили во 2 квартале 2018 года более 30 самолетов и комплекс С-300 после ремонта

Воздушно-космические войска России получили во втором квартале 2018 года более 30 новых и отремонтированных самолетов, а также зенитный ракетный комплекс С-300, прошедший ремонт. Об этом в ходе единого дня военной приемки заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В интересах Воздушно-космических сил приняты 11 новых и 21 отремонтированный самолет, пять новых и 19 прошедших ремонт вертолетов, комплекс С-300, прошедший ремонт», — перечислил он.

Кроме того, ВКС получили 36 новых и девять модернизированных радиолокационных станций и более 30 тысяч авиационных средств поражения.

Так, Муромский завод радиоизмерительных приборов за первое полугодие поставил в войска девять радиолокационных станций кругового обзора «Каста 2-2». Еще одна станция готова к военной приемке и последующей отгрузке, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Пажин. «Радиолокационные станции усилили боевые возможности по контролю воздушного пространства подразделений радиотехнических войск. Они обеспечивают обнаружение самолетов, вертолетов, ракет, а также летящих объектов на малых и предельно малых высотах», — сказал он.