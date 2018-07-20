СП Linde и Силовых Машин изготовило первый теплообменный аппарат для АГПЗ

В Санкт-Петербурге состоялась церемония отгрузки первой единицы спиральновитого теплообменного оборудования, которое произведено в России для Амурского газоперерабатывающего завода.

Оборудование изготовлено на площадке ПАО «Силовые машины» с применением отечественных комплектующих и материалов. Производство организовано в рамках СП ООО «Линде Силовые машины». Всего предполагается выпустить три таких аппарата.

Теплообменный аппарат предназначен для предварительного нагрева и последующего охлаждения азотно-гелиевой смеси и станет одной из основных составляющих технологической цепочки производства гелия на Амурском ГПЗ.

«Аппарат имеет уникальную конструкцию, разработанную Linde AG. Оборудование выдерживает перепады температур до 400 градусов по Цельсию и обеспечивает более эффективный теплообмен при значительном снижении металлоемкости в сравнении с аппаратами традиционных конструкций», — уточняет «Газпром».

Запуск производства спиральновитого теплообменного оборудования для применения на предприятиях, использующих технологии средне- и крупнотоннажного сжижения и переработки природного газа, состоялся в 2017 году.

В текущем году стало известно, что «Силовые машины» снизили долю в совместном предприятии с 50 до 26% - доля немецкого партнера соответственно выросла до 74%.

По проекту Амурского ГПЗ с Linde были подписаны обязывающие документы на инжиниринг и поставку оборудования для установок криогенного разделения газа и сжижения гелия для всех пяти фаз Амурского ГПЗ. В рамках первой фазы проекта будут построены установки выделения этана и широкой фракции легких углеводородов (пропан, бутан, пентан, гексан), азотная установка, установки получения гелиевого концентрата и производство гелия.

Строительство Амурского ГПЗ осуществляется в 15 километрах от города Свободный Амурской области, на берегу реки Зея. Для сооружения технологических объектов подготовлена территория площадью более 800 гектаров, совокупная площадь земельных участков всех объектов Амурского ГПЗ превысит 1,7 тыс. гектаров. 3 августа 2017 года был дан старт заливки фундамента завода.

Первая очередь завода (две технологические линии) будет введена в апреле 2021 года, с 1 января 2025 года ожидается выход ГПЗ на проектную мощность. Запуск предприятия позволит ежегодно выпускать до 2,6 млн тонн этана, 1,6 млн тонн сжиженных углеводородных газов, до 60 млн кубических метров гелия и до 38 млрд кубометров товарного газа.