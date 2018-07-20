В Челябинске открылся новый реабилитационный центр для наркозависимых

17 июля состоялось открытие Центра социально-психологической реабилитации для наркозависимых людей при поддержке Администрации города Челябинска и ГУВД по Челябинской области. Новый центр расположился по адресу: ул. Курчатова, 26.

В Челябинске есть центры реабилитации, включенные в областной реестр. Но они работают на коммерческой основе. А возвращение человека к жизни — занятие недешевое: начнем с того, что нужно обеспечивать его питание на протяжении нескольких месяцев. К тому же таких центров всего три, и в каждом едва наберется 25 мест.

В связи с этим около полугода назад был поставлен вопрос о создании первого бесплатного муниципального центра социально-психологической реабилитации для наркозависимых. Его оборудовали в достаточно краткие сроки. Помещение выделил муниципалитет. Чтобы привести его в порядок — попросили о помощи бизнес. Приняли участие также некоторые бывшие наркопотребители, которые избавились от пагубной зависимости и теперь хотят помочь «собратьям по несчастью». Всего удалось собрать около миллиона рублей. На эти деньги в здании провели ремонт и оборудовали его всем необходимым. В палатах можно разместить до 28 пациентов.

В центре они будут проводить два месяца без контакта со внешним миром: это необходимо, чтобы нейтрализовать прежних знакомых, которые готовы снова утянуть больного на темную дорожку. Работать с наркозависимыми будут главным образом специалисты центра «ОНИС» — эта коммерческая организация имеет лучшие в городе показатели по реабилитации больных наркоманией. Пациенты смогут заниматься спортом (для этого есть тренажеры) и йогой, получат навыки самообслуживания, научатся готовить.