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Медучреждения

В Челябинске открылся новый реабилитационный центр для наркозависимых

  •  © chel.mk.ru

17 июля состоялось открытие Центра социально-психологической реабилитации для наркозависимых людей при поддержке Администрации города Челябинска и ГУВД по Челябинской области. Новый центр расположился по адресу: ул. Курчатова, 26.

В Челябинске есть центры реабилитации, включенные в областной реестр. Но они работают на коммерческой основе. А возвращение человека к жизни — занятие недешевое: начнем с того, что нужно обеспечивать его питание на протяжении нескольких месяцев. К тому же таких центров всего три, и в каждом едва наберется 25 мест.

В связи с этим около полугода назад был поставлен вопрос о создании первого бесплатного муниципального центра социально-психологической реабилитации для наркозависимых. Его оборудовали в достаточно краткие сроки. Помещение выделил муниципалитет. Чтобы привести его в порядок — попросили о помощи бизнес. Приняли участие также некоторые бывшие наркопотребители, которые избавились от пагубной зависимости и теперь хотят помочь «собратьям по несчастью». Всего удалось собрать около миллиона рублей. На эти деньги в здании провели ремонт и оборудовали его всем необходимым. В палатах можно разместить до 28 пациентов.

В центре они будут проводить два месяца без контакта со внешним миром: это необходимо, чтобы нейтрализовать прежних знакомых, которые готовы снова утянуть больного на темную дорожку. Работать с наркозависимыми будут главным образом специалисты центра «ОНИС» — эта коммерческая организация имеет лучшие в городе показатели по реабилитации больных наркоманией. Пациенты смогут заниматься спортом (для этого есть тренажеры) и йогой, получат навыки самообслуживания, научатся готовить.

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http://chel.mk.ru/social/2018/07/19/v-chelyabinske-otkrylsya-novyy-reabilitacionnyy-centr-dlya-narkozavisimykh.html

Челябинск, Центр социально-психологической реабилитации
  • mashinist mashinist
    21.07.1804:08:09

    лучше бы по примеру голландии пошли. ох люблю пыхнуть

    #1053921
    • Human RS Human RS
      21.07.1814:13:47

      mashinist (Одесса)

      лучше бы по примеру голландии пошли. ох люблю пыхнуть

      У нас в России другое восприятие мира украинец — наркотики это безусловное зло, что легкие, что тяжелые. А вы конечно можете пыхать в свое удовольствие, вы же теперь в Европу стремитесь.

      Отредактировано: Human RS~14:14 21.07.18
      #1054018
      • mashinist mashinist
        21.07.1817:58:28

        тогда запретите алкоголь который является тем же наркотиком, видеоигры, экстрим и т. д. это всё наркотики！ просто законодательство ещё до лигалайза не дошло, никто из правительства не хочет брать на себя ответственность.

        но если вы действительно хотите их побороть, то нужно идти по примеру Голландии

        #1054105
        • Human RS Human RS
          21.07.1818:06:44

          но если вы действительно хотите их побороть, то нужно идти по примеру Голландии

          Забыли спросить мнение украинца.

          тогда запретите алкоголь который является тем же наркотиком, видеоигры, экстрим и т. д.

          Нет нужды в этом.

          #1054110
          • mashinist mashinist
            21.07.1820:27:35

            для вас украинец это как для быка красная тряпка

            #1054150
  • юрич юрич
    21.07.1806:58:09

    фотка информационная…

    на открытие, по всей видимости, кроме полицаев, больше согнать никого не смогли    

    #1053931
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