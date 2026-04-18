Промышленная группа «Конар» успешно завершила приемо-сдаточные испытания электрических винторулевых колонок под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства. Испытания судового оборудования проходили на специализированных стендах площадки индустриального парка «Станкомаш» — основной производственной площадки группы «Конар» в Челябинске.

Разработка конструкторской документации ЭВРК, комплектующих, узлов и систем, их производство и сборка, а также оснащение испытательных стендов были выполнены «с нуля» всего за два года.

ЭВРК мощностью 2000 кВт являются уникальными для российского рынка и предназначены для оснащения ледоколов проекта 22740М (ледовый класс Icebreaker6), строящихся на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе по заказу ФГУП «РОСМОРПОРТ». Движители разработаны ПГ «Конар» для замещения продукции ушедшего с российского рынка западного производителя и являются отечественным аналогом ЭВРК Azipod ICE1400.

Под наблюдением инспекторов РМРС проведены заводские испытания движительного модуля ЭВРК с погружным поворотным гребным электродвигателем мощностью 2000 кВт, подтверждена работоспособность оборудования, в том числе электрического двигателя, с нагрузкой 160% по крутящему моменту, что соответствует условиям режима фрезерования льда. Контроль вибраций, температур подшипников и электродвигателя на всех режимах показал значения в пределах нормативных, подтвердив правильность конструкторских решений, а также качество производство комплектующих, узлов и систем ЭВРК.

Высокая степень локализации ЭВРК обеспечена за счет собственных производственных возможностей ПГ «Конар» и партнеров-резидентов Индустриального парка «Станкомаш». Так, корпусные детали движительного и рулевого модуля, гребные валы, гребные винты, силовая гидравлика и системы смазки изготовлены силами литейно-кузнечного и механического дивизиона, научно-технического центра компании. Погружной электродвигатель изготовлен в рамках технологического партнерства на совместном с ПАО «Транснефть» предприятии «Русские Электрические Двигатели». Значительная доля участия собственного производства «Конар» позволяет оптимизировать сроки выполнения работ и обеспечить жёсткий контроль качества.

Успешное завершение испытаний ЭВРК типа Azipod высокого ледового класса подтверждает статус «Конар» как ведущего разработчика, способного обеспечить технологический суверенитет и гарантировать поставки критически важного судового оборудования для развития отечественного ледокольного флота и Северного морского пути.