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artal 16 июня 2025, 13:04 3220 Производство

Челябинская компания начала выпускать комплектующие для станкостроения

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 © minprom.gov74.ru

В Челябинске при поддержке регионального Фонда развития промышленности (ФРП) запущено производство важнейших деталей для станкостроения. Компания «РТС» — производитель различных комплектующих и инструмента для машиностроительных и металлургических предприятий — начала выпускать корпуса для установки сменных режущих пластин, специальные борштанги, высокоточную инструментальную и станочную оснастку. Сейчас отечественные предприятия вынуждены закупать аналогичную продукцию за рубежом. Наладить её производство в Челябинской области компании помог льготный заём по программе «Импортозамещение».

"Подавляющее большинство отечественных предприятий закупают оснастку за границей. В России на данный момент производится лишь 10% от необходимого производителям объема. Это критически мало, принимая во внимание серьезные сложности с импортом подобной продукции. Наши инженеры разработали не просто аналоги зарубежных изделий, а усовершенствованные альтернативы, превосходящие китайские аналоги по своим качественным характеристикам. В этот проект мы уже вложили не мало собственных средств, но запуск серийного производства требует кратно больших инвестиций. И, поскольку у нас уже есть опыт успешного сотрудничества с региональным Фондом, мы вновь обратились сюда за финансовой поддержкой, без которой не сможем осуществить этот важный для нас и Страны проект", — рассказывает генеральный директор ООО «РТС» Марина Белозерцева.

30 млн рублей, выделенных компании региональным ФРП, покрывают более 85% всех затрат на реализацию проекта. На эти деньги предприятие закупит новый пяти-осевой обрабатывающий центр, на котором начнет серийное производство различной инструментальной оснастки: державок и корпусов фрез, используемых для крепления сменных режущих пластин; оправок, обеспечивающих удержание, центрирование детали и передачу вращения на нее при обработке на станке. К 2028 году компания планирует в 10 раз увеличить ежегодное производство оснастки: с нынешних 400 до 4000 единиц.

Опытная партия изготовленной РТС продукции уже прошла испытания на Челябинском кузнечнопрессовом заводе. По итогам получено положительное заключение, подтверждающее её соответствие самым передовым технологическим нормам. Запуск в серийное производство новых изделий позволит таким крупным отечественным холдингам, как группа компаний ТМК, ОМК, «Промсорт», НПО «Электромашина» и другим, удовлетворить потребности в дефицитных комплектующих и исключить зависимость от импорта.

«Станкостроение — это фундамент промышленности. Без станков собственного производства и комплектующих к ним страна будет вынуждена зависеть от иностранных поставщиков. Поэтому наш Фонд активно поддерживает южноуральских производителей. С помощью различных инструментов мы помогаем им разрабатывать и серийно выпускать отечественные аналоги — и не просто копии, а современные, конкурентоспособные решения. Это сложно, но необходимо, если мы хотим иметь по-настоящему сильную промышленность и добиться технологического суверенитета. И эта задача вполне выполнима при том уровне взаимодействия бизнес-власть-наука, которого удалось достичь в нашем регионе», — уверен директор регионального ФРП Сергей Казаков.

Напомним, по программе «Импортозамещение» предприятие может получить от 5 до 30 млн рублей под 1% годовых на срок до трёх лет. При этом общий бюджет проекта может стартовать с 5 млн рублей, а софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не требуется.

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Источник: minprom.gov74.ru

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  • artal
  • 7
Челябинск, станкостроение, импортозамещение, РТС
  • Badassgoliath Badassgoliath
    16.06.2515:12:45

    этот важный для нас и Страны проект

    30 млн рублей, выделенных компании региональным ФРП, покрывают более 85% всех затрат на реализацию проекта.

    Проект, несомненно, важный. Но выходит, что цена вопроса 35 млн ₽ (30 млн=85%, 100%=35 млн)? Не сказал бы, что сумма запредельная.

    #1302421
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    16.06.2520:20:32

    Эти суммы это наверное только часть вложений.

    При этом данная продукция действительно критически важна для современных станков, хотя по стоимости это только небольшая часть. Но нпр. без этой штуки, которая показана на фото, невозможно получить высокие параметры обработки при применении современного режущего инструмента.

    #1302430
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Scooter
    16.06.2521:45:00

    Какой %, интересно, они смогут заместить?

    #1302436
  • Нет аватара exVHM.ru
    17.06.2509:20:15

    это вот эта купи-продай внезапно получила 30 млн на «разработку» и выпуск стальной фрезерованной болванки с 2-мя резьбовыми зажимами (сменная кассета/фиксатор резцов)? Серьезно?           

    Да… сим победиши…

    Отредактировано: exVHM.ru~16:03 17.06.25
    #1302449
    • Нет аватара Siver63
      17.06.2512:56:36

      30 млн. это почти ничто. Примерно треть суммы это реклама и поиск покупателей. Половина остатка закупка 2-3 станков, вторая половина организация производственного участка 40-50 м2. Главное попасть в рынок по критерию цена-качество и убедить в этом покупателей, которым удобно по инерции покупать импорт.

      #1302459
      • Нет аватара exVHM.ru
        17.06.2516:00:36

        Какая реклама? Какие покупатели? Вы профиль компании смотрели? Это продажа комплектующих и расходников для станков металлообработки. Такие впарят чего хочешь. Цена этого зажима 40 $ на профильных сайтах. Любое машиностроительное предприятие освоило бы эту фигню за миллион и было бы ещё счастливо… Да и небось сами для себя уже и делают такое…

        Отредактировано: exVHM.ru~16:11 17.06.25
        #1302462
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          17.06.2519:38:05

          Что мешало другим освоить эту «фигню» ?

          Не захотели может быть. Но штука действительно очень важная и всегда импортировалась в основном.

          А эта контора захотела и дай им Бог удачи!!!

          Всегда удивлялся что столько простых вещей покупается за бугром. А эти российские деньги уходящие не своим фирмам, а «буржуям» как любили говорить раньше.

          ----------------------

          Кстати многие фирмы начинают от купли-поодажи, чтобы постепенно перейти к производству.

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:40 17.06.25
          #1302475
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