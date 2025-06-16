Челябинская компания начала выпускать комплектующие для станкостроения

© minprom.gov74.ru

В Челябинске при поддержке регионального Фонда развития промышленности (ФРП) запущено производство важнейших деталей для станкостроения. Компания «РТС» — производитель различных комплектующих и инструмента для машиностроительных и металлургических предприятий — начала выпускать корпуса для установки сменных режущих пластин, специальные борштанги, высокоточную инструментальную и станочную оснастку. Сейчас отечественные предприятия вынуждены закупать аналогичную продукцию за рубежом. Наладить её производство в Челябинской области компании помог льготный заём по программе «Импортозамещение ».

"Подавляющее большинство отечественных предприятий закупают оснастку за границей. В России на данный момент производится лишь 10% от необходимого производителям объема. Это критически мало, принимая во внимание серьезные сложности с импортом подобной продукции. Наши инженеры разработали не просто аналоги зарубежных изделий, а усовершенствованные альтернативы, превосходящие китайские аналоги по своим качественным характеристикам. В этот проект мы уже вложили не мало собственных средств, но запуск серийного производства требует кратно больших инвестиций. И, поскольку у нас уже есть опыт успешного сотрудничества с региональным Фондом, мы вновь обратились сюда за финансовой поддержкой, без которой не сможем осуществить этот важный для нас и Страны проект", — рассказывает генеральный директор ООО «РТС» Марина Белозерцева.

30 млн рублей, выделенных компании региональным ФРП, покрывают более 85% всех затрат на реализацию проекта. На эти деньги предприятие закупит новый пяти-осевой обрабатывающий центр, на котором начнет серийное производство различной инструментальной оснастки: державок и корпусов фрез, используемых для крепления сменных режущих пластин; оправок, обеспечивающих удержание, центрирование детали и передачу вращения на нее при обработке на станке. К 2028 году компания планирует в 10 раз увеличить ежегодное производство оснастки: с нынешних 400 до 4000 единиц.

Опытная партия изготовленной РТС продукции уже прошла испытания на Челябинском кузнечнопрессовом заводе. По итогам получено положительное заключение, подтверждающее её соответствие самым передовым технологическим нормам. Запуск в серийное производство новых изделий позволит таким крупным отечественным холдингам, как группа компаний ТМК, ОМК, «Промсорт», НПО «Электромашина» и другим, удовлетворить потребности в дефицитных комплектующих и исключить зависимость от импорта.

«Станкостроение — это фундамент промышленности. Без станков собственного производства и комплектующих к ним страна будет вынуждена зависеть от иностранных поставщиков. Поэтому наш Фонд активно поддерживает южноуральских производителей. С помощью различных инструментов мы помогаем им разрабатывать и серийно выпускать отечественные аналоги — и не просто копии, а современные, конкурентоспособные решения. Это сложно, но необходимо, если мы хотим иметь по-настоящему сильную промышленность и добиться технологического суверенитета. И эта задача вполне выполнима при том уровне взаимодействия бизнес-власть-наука, которого удалось достичь в нашем регионе», — уверен директор регионального ФРП Сергей Казаков.

Напомним, по программе «Импортозамещение» предприятие может получить от 5 до 30 млн рублей под 1% годовых на срок до трёх лет. При этом общий бюджет проекта может стартовать с 5 млн рублей, а софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не требуется.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈