Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Болотнинском районе Новосибирской области

Он расположен в селе Ояш. Для возведения модульного здания площадью 180 квадратных метров строителям понадобилось менее года. На строительство нового фельдшерско-акушерского пункта выделено из регионального бюджета 8 миллионов рублей.

В селе проживают и пенсионеры, и молодые семьи, поэтому работа у Людмилы Марченко, заведующей Ояшенским фельдшерско-акушерским пунктом, есть всегда. Кому-то давление измерить, при необходимости понизить или повысить, кому-то — сделать прививки или провести процедуры по назначению врача. Сегодня новый фельдшерско-акушерский пункт полностью оборудован всем необходимым современным оборудованием. Ростомеры, кардиограф, аппарат для искусственной вентиляции легких, — в фельдшерском пункте все новое.

Раньше ничего этого не было, — рассказывает Людмила Марченко. — Теперь даже над столиком для пеленания малышей появилась лампа обогрева. И это, несмотря на то, что отопление сейчас современное и эффективное. У нас есть отдельные кабинеты: для прививок, для процедур, для общего приема населения, гинекологический — с новым креслом. В нашем пункте, кроме перевязок, уколов и физиопроцедур пациенты могут измерить уровень сахара в крови.

Ояшинский фельдшерско-акушерский пункт — не единственный в районе. В прошлом году такое же медучреждение открыли в селе Зудово. В нынешнем и следующем году планируется соорудить еще два новых ФАПа — в Новобибеево и Турнаево. Главные критерии на очередность строительства медпункта — это количество населения и наличие фельдшера.