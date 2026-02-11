Самый северный посёлок в России — Диксон — в конце 2025 года подключили к устойчивой мобильной связи и интернету. В заполярном населенном пункте, расположенном в 500 км севернее Норильска, ввели в строй две вышки связи стандарта 4G — на островной и материковой частях.

Пока новое оборудование подключено через спутниковый канал, в ближайшие пару лет до Диксона должна дойти российская трансарктическая подводная волоконно-оптическая линии связи «Полярный экспресс». Но и в текущей конфигурации жители поселка уже могут пользоваться устойчивой мобильной связью 2G/4G и 4G-интернетом.

Диксон — небольшой населенный пункт на Северном морском пути, в начале 2026 года в нем постоянно проживают менее 500 человек. Поселок находится на севере Красноярского края. В 20 веке он разрастался до небольшого города с населением около 5000 человек. Территория Диксона разделена проливом на материковую и островную части. Зимой перемещаться между ними можно по ледовой переправе, летом — на катерах, а весной и осенью — только на вертолете.

Поселок Диксон на карте России

На фото в начале материала: Установка нового оборудования мобильной связи в Диксоне, конец 2025 года. Источник фото: Ростелеком