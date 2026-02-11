В самый северный поселок России пришел мобильный интернет
Самый северный посёлок в России — Диксон — в конце 2025 года подключили к устойчивой мобильной связи и интернету. В заполярном населенном пункте, расположенном в 500 км севернее Норильска, ввели в строй две вышки связи стандарта 4G — на островной и материковой частях.
Пока новое оборудование подключено через спутниковый канал, в ближайшие пару лет до Диксона должна дойти российская трансарктическая подводная волоконно-оптическая линии связи «Полярный экспресс». Но и в текущей конфигурации жители поселка уже могут пользоваться устойчивой мобильной связью 2G/4G и 4G-интернетом.
Диксон — небольшой населенный пункт на Северном морском пути, в начале 2026 года в нем постоянно проживают менее 500 человек. Поселок находится на севере Красноярского края. В 20 веке он разрастался до небольшого города с населением около 5000 человек. Территория Диксона разделена проливом на материковую и островную части. Зимой перемещаться между ними можно по ледовой переправе, летом — на катерах, а весной и осенью — только на вертолете.
Поселок Диксон на карте России
На фото в начале материала: Установка нового оборудования мобильной связи в Диксоне, конец 2025 года. Источник фото: Ростелеком
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0