Первые в России брендированные вагоны начали курсировать между Тюменью и Тобольском.

Это первые брендированные вагоны на российских железных дорогах, в других регионах таких нет. Правительство Тюменской области реализовало уникальный проект в сфере пригородных пассажирских железнодорожных перевозок.

Восемь вагонов — шесть стандартных, два из которых приспособлены для маломобильных групп населения, и два вагона повышенной комфортности — впервые в России закуплены с использованием лизинга при поддержке регионального правительства. Вагоны отличаются повышенным уровнем комфорта. Они оснащены системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, информационными табло, аппаратами раздачи питьевой воды, мониторами для просмотра фильмов. Здесь же пассажиры смогут приобрести сувенирную продукцию тюменских мастеров.

Пригородный железнодорожный транспорт остается самым выгодным для пассажиров вариантом в отношении стоимости поездки и ее продолжительности. Также действуют все виды льгот, установленные законодательством.

Тюменская область совместно с Министерством культуры РФ и Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом реализует совместный туристический проект «Императорский маршрут». Его цель — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых. Маршрут расскажет о том, как жила семья последнего императора, о членах императорской семьи — щедрых меценатах и неутомимых благотворителях.