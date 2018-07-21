В особой экономической зоне «Ворота Байкала» начали строить объекты инфраструктуры

В городе Байкальске в особой экономической зоне «Ворота Байкала» в апреле началось строительство объектов инфраструктуры: планировалось проложить 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационно-напорные станции. Таким образом, для действующих резидентов особой экономической зоны будут сняты барьеры, препятствующие началу реализации инвестиционных туристических проектов. Строительный сезон начали с торжественной церемонии закладки первого камня.

В конце 2017 года было доведено финансирование в объеме 124,4 млн рублей, которые направили на создание сетей водопровода и бытовой канализации, достаточных для обеспечения потребностей действующих резидентов особой экономической зоны «Ворота Байкала».

Для резидентов особой экономической зоны «Ворота Байкала» установлены налоговые льготы: предоставление пониженной ставки налога на прибыль организаций (13,5%), освобождение от налога на имущество организации в течение 10 лет, освобождение от уплаты земельного налога сроком на пять лет, а также гарантирована защита от неблагоприятных изменений в налоговом законодательстве.

В 2018 году министерством экономического развития Иркутской области предполагается привлечь дополнительно к имеющимся семи резидентам особой экономической зоны «Ворота Байкала» еще восемь инвесторов.

Как рассказал руководитель управляющей компании АО «Особая экономическая зона «Иркутск» Сергей Иванов, возможность подключения туристических объектов к новой инженерной инфраструктуре, обеспечивающей снабжение горячей и холодной водой, канализование, получат не только резиденты, но и собственники иных туристических комплексов.

Первый этап строительства запланировано завершить до конца 2018 года.