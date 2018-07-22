Новости здравоохранения

Первичное сосудистое отделение открылось в Иркутской области, на базе Черемховской городской больницы № 1

Первичное сосудистое отделение (ПСО) на базе Черемховской городской больницы № 1 рассчитано на 30 коек: 15 мест для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, 15 — для пациентов с острым инфарктом миокарда, в том числе 6 коек интенсивной терапии.

Для открытия ПСО было приобретено оборудование на сумму более 16 млн рублей, из них 10 млн составили средства областного бюджета. Кроме того, учреждение из собственных средств выделило почти 2 млн рублей на приобретение оборудования и медицинской мебели. Еще более 2 млн рублей учреждение направило на ремонт помещений первичного сосудистого отделения.

На базе челябинской горбольницы № 5 открылось самое крупное в регионе современное отделение паллиативной помощи на 46 коек

Реабилитационное отделение областного наркологического диспансера в Вахрушеве Сахалинской области принимает первых пациентов

Это первое в островном регионе медицинское учреждение, ориентированное на восстановление и адаптацию человека после лечения от наркозависимости

Ежегодно в регионе реабилитационную помощь получают около 500 ранее наркозависимых человек. Курс лечения длится до двух месяцев. После его завершения человек возвращается в свою среду. Для большинства таких пациентов требуется психотерапевтическая поддержка, специальные условия, направленные на саморазвитие, чтобы не вернуться к прежнему образу жизни

Новое сосудистое отделение открылось в больнице Спасска-Дальнего





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Первичное сосудистое отделение и отделение кардиологии Спасской городской больницы открылись после капитального ремонта. Обновленные отделения уже принимают пациентов из Спасска-Дальнего, Спасского и Черниговского районов.

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, на ремонт сразу нескольких этажей главного корпуса больницы из регионального бюджета было направлено более 15,5 миллионов рублей.

Напомним, что в Спасской городской больнице были капитально отремонтированы помещения, расположенные на третьем этаже, общей площадью почти 1000 квадратных метров, а также помещения общей площадью около 470 квадратных метров, расположенные на четвертом этаже главного корпуса.

Отметим, в этом году на ремонт и закупку оборудования для лечебных учреждений края из регионального бюджета направлено более 600 миллионов рублей.

Педиатрическое отделение открыли после ремонта в больнице Одинцово





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Установлена хорошая мебель и техника, а самое главное — в отделении полностью заменили старые коммуникации. Наконец-то будет нормально работать система вентиляции.Отделение оснащено новейшим оборудованием, в частности, аппаратами УЗИ, ЭКГ и МРТ.

В Раменской районной больнице проведен капитальный ремонт в приемно-диагностическом отделении хирургического корпуса





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В Самаре заработал единый диспетчерский центр, отвечающий за работу скорых





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После создания ЕДЦ удалось увеличить количество диспетчеров по приему и передаче вызовов почти в два раза — с 8 до 15. И сейчас практически с первого раза все могут дозвониться по телефонам скорой помощи 03, 103 и 112. Увеличено количество бригад. Если осенью прошлого года их было в среднем 38-40, то сейчас горожан обслуживают 55-60 экипажей. Созданы комфортные условия труда для сотрудников диспетчерского центра.

В Брюховецком районе Краснодарского края открылся офис врача общей практики

В Кокуе Сретенского района Забайкальского края прошло торжественное открытие центра реабилитации, расположенного на базе центральной районной больницы

Центр реабилитации расположился на территории 200 квадратных метров и включает два зала — тренажерный и суставной гимнастики. Около 50-60 человек в день смогут получать необходимые процедуры для восстановления после различных заболеваний.

В Братске открылось отделение медицинской реабилитации второго этапа для пациентов с нарушением функций центральной нервной системы

Отделение реабилитации на базе Братской городской больницы № 5 открыто для оказания медицинской помощи — медицинской реабилитации второго этапа пациентам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, с целью снижения инвалидизации и возвращения навыков полноценной жизни. Отделение рассчитано на 15 койко-мест.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Болотнинском районе Новосибирской области

Площадь модульного ФАПа в селе Ояш Болотнинского района составляет 100 кв. м, он оснащен необходимым оборудованием. На строительство объекта из областного бюджета было выделено 10 млн рублей, а на приобретение современного медицинского оборудования — около 3 млн.

Дневной стационар Прокопьевской городской поликлиники вновь начал прием пациентов после ремонта

Ремонтные работы в дневном стационаре, расположенном на базе поликлинического отделения № 2, проведены за счет собственных средств медицинской организации.

На эти цели было направлено 330,6 тыс. рублей. Был выполнен капитальный ремонт помещения с заменой дверных блоков и старых окон на новые пластиковые системы. Обновлена сантехника, электрическая проводка, приобретена современная мебель.

В поликлинике лечение горожан, которым не требуется круглосуточное медицинское наблюдение организовано в две смены. Ежедневно в дневном стационаре получают необходимую помощь более 50 человек с заболеваниями терапевтического, неврологического, кардиологического, эндокринологического и хирургического профилей.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!