Мираторг строит в Московской области Центр переработки и распределения сельхозпродукции

Компания «Мираторг» реализует на территории городского округа Домодедово проект по строительству центра переработки и распределения сельскохозяйственной продукции.

Объем инвестиций — 8,5 млрд рублей, будет создано свыше 500 рабочих мест. Работы планируется завершить в конце 2019 года.

На площади 38 тыс м² разместятся 11 поточных автоматизированных линий. Центр будет включать склад по хранению и реализации сельхозпродукции, а также помещение по его переработке, здание для обеспечения ветеринарного и фитосанитарного контроля.

С 2008 года в Домодедове уже работает холодильно-складской комплекс «Мираторг» площадью более 21 тыс м², на котором занято более 900 человек.