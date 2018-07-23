Компания «Глимс» начала производство новых инновационных отделочных материалов
Компания «Глимс» (ЗАО «ГЛИМС-Продакшн») начала производство новых инновационных отделочных материалов. Новинки производства — готовые сухие смеси, пасты и мастики, которые можно группировать для составления технологической карты (перечня) для выполнения отделочных либо ремонтных работ: например, на отделке фасада, внутренних работах, гидроизоляции помещения либо при проведении ремонтных и восстановительных работ.
«Глимс» является российской компанией со своим производством в Московской области. Завод компании новый, работает с 2004 года, имеет высокую степень автоматизации и безопасности. Производство сертифицировано по российским и международным стандартам. Компания также имеет собственный научно-технический центр (НТЦ) и сама разрабатывает рецептуры строительных смесей, паст и мастик.
Новинки производства 2018 года
- Полимерные полы с повышенной износостойкостью «Глимс ПРО ФС 305 АС».
- Грунтовка на латексной основе для гидроизоляции «Глимс ГидроПраймер».
- Грунтовка глубокого проникновения «Глимс КолорПрайм».
- Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция «Глимс ПРО ВП Флекс 2».
- Сухие ремонтные смеси для бетона «Глимс ПРО Конкрит Рипейр»
- Полимерная шпатлевка «Глимс ВайтПолимер»
- Модернизированная латексная добавка «Глимс ПРО ЦМ Эластик».
- Стяжка цементная высокопрочная «Глимс ПРО ФС Скрид 1К».
Материалы для отделки фасада здания под окраску
Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.
-
- Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
- © glims.ru
- Основание
- Грунтовка глубокого проникновения «Глимс ПраймГрунт» (или «Глимс ДипПраймГрунт»)
- Облегченная штукатурка «Глимс Велюр»
- Усиленная цокольно-фасадная штукатурка «Глимс Твид» (или «Глимс ЦС-50»)
- Финишная фасадная шпатлевека «Глимс Финиш-Ф»
- Декоративная штукатурка «Глимс ПРО ДФМ Короед» и «Глимс ПРО ДМФ Шуба 2.0» с последующей окраской фасадными красками
- Выравнивающая шпатлевка «Глимс Стуко-РФ»
Материалы для гидрофобизирующей пропитки фасадов и межплиточных швов
Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.
-
- Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
- © glims.ru
- Основание
- Грунтовка глубокого проникновения «Глимс ПраймГрунт» (или «Глимс ДипПраймГрунт»)
- Выравнивающая шпатлевка «Глимс Стуко-РФ»
- Гидрофобизатор «Глимс ФобосГрунт»
Материалы для оштукатуривания и финишного шпатлевания стен
Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.
-
- Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
- © glims.ru
- Основание
- Адгезивный грунт с кварцевым наполнителем «Глимс БетоКонтакт»
- Штукатурка гипсовая «Глимс Сатин»
- Грунтовка «Глимс ПраймГрунт»
- Шпатлевка финишная супербелая «Глимс Финиш-ЛайтРум+»
Грунтовка «Глимс БетоКонтакт»
-
- Грунтовка «Глимс БетоКонтакт»
- © glims.ru
Предварительная подготовка гладких и слабовпитывающих оснований. Создает развитую шероховатую поверхность для последующей отделки штукатурками, монтажными и плиточными клеями. Материал наносится щеткой или валиком с длинным ворсом после полного высыхания грунтовки (12-24 часа).
Грунтовка «Глимс ПраймГрунт»
-
- Грунтовка «Глимс ПраймГрунт»
- © Фото из открытых источников
Выравнивает впитывающую способность основания, укрепляет поверхность, увеличивает адгезию, предотвращает появление и развитие грибка, сокращает расход краски и клея для обоев. Материал наносится с помощью кисти, валика или распылителя по всей поверхности основания. Поверхность с повышенной гигроскопичностью необходимо прогрунтовать дважды. Ошибочно нанесенная грунтовка удаляется водоспиртовым раствором.
Грунтовка «Глимс ГидроПраймер»
-
- Грунтовка «Глимс ГидроПраймер»
- © glims.ru
При ремонте помещений с высоким уровнем влажности, в первую очередь необходимо нанести гидроизоляционный состав. Грунтовка для гидроизоляции «Глимс ГидроПраймер» подготавливает основание для укладки гидроизоляционных материалов, укрепляя и обеспыливая его. Может применяться как грунтовка для стыков плит стен, пола и потолка с последующей их гидроизоляцией.
Штукатурка гипсовая «Глимс Сатин»
-
- Штукатурка гипсовая «Глимс Сатин»
- © Фото из открытых источников
Для высококачественного выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску и другие виды финишных покрытий в сухих и влажных помещениях, а также для изготовления декоративных элементов. Наносится на основания из пено- и газобетона, газосиликатные блоки, кладку из клинкерного, глиняного и силикатного кирпича, поризованные керамические блоки, шлако-, керамзито- и полистиролбетонные блоки, а также ранее оштукатуренные поверхности. Предназначена как для ручного так и для машинного нанесения. Не нуждается в штукатурной сетке. Эластичная, с повышенной трещиностойкостью.
Шпатлевка полимерная финишная «Глимс ВайтПолимер»
Шпатлевка на полимерной основе для финишного выравнивания стен и потолков супербелая. Для внутренних работ в помещениях с умеренной влажностью.
Преимущества
- Быстрота высыхания в тонких слоях (15 мин.), а при нанесении последующих слоёв не требует грунтования.
- Экономичная и сверхпластичная: легко наносится и разравнивается слоями от 0,1 до 5 мм за одно нанесение.
- Позволяет получить идеально гладкую поверхность от шпателя, легко заглаживается и шлифуется.
- Паропроницаемая.
- Совместима со всеми лакокрасочными материалами (возможна окраска через 1-2 суток).
- Идеальна для работ с использованием флизелиновых и волокнистых нетканых материалов.
Шпатлевка финишная супербелая «Глимс Финиш-ЛайтРум+"
-
- Шпатлевка финишная супербелая «Глимс Финиш-ЛайтРум+»
- © Фото из открытых источников
Высококачественная шпатлевка для суперфинишного выравнивания стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.
Преимущества
- Жизнеспособность после затворения до 7 суток
- Экономичная и сверхпластичная: легко наносится слоями от 0,1 до 7 мм за проход
- Не скатывается, не «задирается», легко заглаживается и шлифуется, позволяет получить идеально гладкую поверхность, при нанесении последующих слоев не сворачивается
- Паропроницаемая и эластичная, не подвержена растрескиванию
- Совместима со всеми лакокрасочными материалами
- Идеальна для работ с использованием флизелиновых и волокнистых нетканых материалов (можно красить через 1-2 суток)
Шпатлевка суперфинишная сверхпластичная «Глимс СуперФиниш Паста»
Суперфинишная шпатлевка на полимерной основе с мелкофракционным минеральным наполнителем для суперфинишного и финишного выравнивания стен и потолков под окрашивание и оклеивание обоями внутри помещений с умеренной влажностью.
Преимущества
- Легко заглаживается широким металлическим шпателем до глянцевой поверхности
- Быстрое высыхание при нанесении тонким (до 0,5 мм) слоем за 2-4 часа
- Сверхпластичная: легко наносится слоями от 0,04 до 1 мм за проход
- Позволяет получать идеальную поверхность под высококачественную окраску
- Эластичная, имеет высокую устойчивость к трещинообразованию
- Паропроницаемая
Материалы для устройства внешней теплоизоляции
Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.
-
- Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
- © glims.ru
- Основание
- Грунтовка глубокого проникновения «Глимс ПраймГрунт» (или «Глимс ДипПраймГрунт»)
- Фасадный монтажный клей «Глимс КФ»
- Фасадные теплоизоляционные плиты
- Дюбель-гвоздь для крепления плит
- Фасадная сетка
- Армирующая шпатлевка «Глимс СтироПрайм»
- Декоративная штукатурка «Глимс ПРО ДФМ Короед» и «Глимс ПРО ДМФ Шуба 2.0"с последующей окраской фасадными красками
Материалы для декоративной штукатурки
Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.
-
- Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
- © glims.ru
- Основание
- Грунтовка глубокого проникновения «Глимс ПраймГрунт» (или «Глимс ДипПраймГрунт»)
- Штукатурка «Глимс Велюр» (или «Глимс ЦС-50»)
- Декоративная штукатурка «Глимс ПРО ДФМ Короед» и «Глимс ПРО ДМФ Шуба 2.0"с последующей окраской фасадными красками
Материалы для устройства гидроизоляции бассейнов и мокрых зон
Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.
-
- Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
- © glims.ru
- Бетонная ванна
- Бетонная и цементная стяжка
- Цементная гидроизоляция «Глимс ВодоСтоп»
- Многоцелевой эластичный герметик «Глимс ГринРезин»
- Клей для плитки или керамогранита «Глимс РеалФикс»
- Финишное покрытие — плитка, мозаика
и т. п.
Материалы для наливного пола с системой подогрева под плитку
Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.
-
- Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
- © glims.ru
- Бетон, цементная или старая стяжка
- Грунтовка «Глимс ПраймГрунт»
- Демпферная лента
- Наливной пол «Глимс С-Бейз Плюс» (или «Глимс С-Левел»)
- Система подогрева пола
- Плиточный клей «Глимс РеалФикс» (или «Глимс ВайтФикс»)
- Финишное покрытие — керамическая плитка, керамогранит, либо листовая керамика
Наливной пол «Глимс С-Левел»
-
- Наливной пол «Глимс С-Левел»
- © glims.ru
Высокопрочный наливной пол для финишного выравнивания в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью. Возможно как ручное так и механизированное нанесение. Наносится на бетон, цементные и гипсовые стяжки, на наливной пол «Глимс С-Бейз». Поверхность основания должна быть сухой, не крошащейся, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Рекомендуется заделать на поверхности основания все сквозные щели и отверстия. Очищенную поверхность обработать грунтовкой «Глимс ПраймГрунт» с помощью кисти или валика.
Преимущества
- Быстротвердеющий и высокопрочный
- Отлично растекается, разравнивается и не дает усадки. Создает ровное и прочное основание, на которое легко настилаются современные отделочные покрытия
- Предназначен для устройства полов с подогревом «теплый пол»
- Соответствует европейским нормам EN 13813 класс C20F10B2,0
Наливной пол «Глимс С-Лайн»
-
- Наливной пол «Глимс С-Лайн»
- © glims.ru
Быстротвердеющий безусадочный наливной пол для сухих помещений и помещений с умеренной влажностью. Возможно как ручное так и механизированное нанесение.
Преимущества
- Быстротвердеющий
- Может использоваться без маяков
- Создает ровное основание
- Не требует нанесения финишного наливного пола
- Предназначен для устройства полов с подогревом «теплый пол»
Видеопояснения
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/pf5mbnLad8Y
Материалы для наливного пола с системой подогрева под ламинат
Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.
-
- Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
- © glims.ru
- Бетон, цементная или старая стяжка
- Грунтовка «Глимс ПраймГрунт»
- Демпферная лента
- Наливной пол «Глимс С-Бейз Плюс» (или «Глимс С-Левел») и трубчатая система подогрева пола
- Плиточный клей «Глимс ВайтФикс» (или «Глимс РеалФикс»)
- Финишное покрытие — ламинат (либо паркет, паркетная доска, пробковая плита)
Материалы для гидроизоляции и ремонта трещин в кровле
-
- GLIMS®ВодоStop Elastic 1К и GLIMS®GreyResin гидроизоляция
- © glims.ru
Гидроизоляция «Глимс ВодоСтоп Эластик 1К»
-
- Глимс ВодоСтоп Эластик 1К
- © glims.ru
Готовая к применению эластичная гидроизоляционная мастика на водной основе. Применяется для устройства эффективной гидроизоляции на поверхности стен, полов и потолков внутри помещений с периодическим увлажнением (санузлы, ванные и душевые комнаты, коридоры, кухни и балконы).
Преимущества
- Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям (бетон, штукатурка, кирпич
и т. д.), а также к гипсокартону и техническим видам пластика
- Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации, перекрывает образующиеся в основании трещины до 2 мм
- Легко и удобно наносится кистью, валиком, шпателем — как на сухие, так и на влажные основания
- Паропроницаемая
- «Глимс ВодоСтоп Эластик 1К» применяется перед облицовкой керамической плиткой, керамическим гранитом, мозаикой, натуральным и искусственным камнем, а также оштукатуриванием или шпатлеванием поверхности
- «Глимс ВодоСтоп Эластик 1К» изготовлена на водной основе, экологически безопасна
Гидроизоляция «Глимс ВодоСтоп»
-
- Гидроизоляция «Глимс ВодоСтоп»
- © glims.ru
Применяется для создания бесшовного гидроизоляционного барьера на вертикальных и горизонтальных основаниях, не подверженных деформации: фундаменты, подвалы, фасады, цоколи, террасы, балконы, очистные резервуары (в том числе с питьевой водой), бассейны, колодцы, также помещения с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты
Преимущества
- Высокая паропроницаемость — не препятствует выходу паров воды
- Создает бесшовный гидроизоляционный барьер — надежная защита конструкций
- Трещиностойкая — сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия
- Высокая пластичность раствора — легко наносится кистью или шпателем
- Может наноситься на влажные (не мокрые) основания
- Разрешен контакт с питьевой водой (экспертное заключение № 1502г./2015
от 26.08.2015 г., выданное ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства»)
- Соответствует DIN EN 12390-8-2009
Материалы для ремонта, восстановления и защиты бетона
Шпаклевка «Глимс CRP-40.05»
-
- Шпаклевка «Глимс CRF-40.05»
- © glims.ru
Ремонтный состав для бетона тиксотропного типа
Безусадочный ремонтный состав на мелкозернистом заполнителе литого типа, содержащий полимерную фибру. Используется при глубине разрушений от 15 до 40 мм на горизонтальных основаниях и поверхностях с уклоном не более 4% (на 1 метр).
Область применения
- ремонт разрушенных бетонных покрытий, железобетонных конструкций, а также их чистовая отделка;
- восстановление геометрии конструкций из бетона и камня;
- защита поверхности бетона от агрессивных вод, содержащих сульфаты, сульфиды и хлориды;
- локальный ремонт бетонных полов и железобетонных плит (гражданские и промышленные объекты);
- ремонтная смесь для финишного выравнивания бетонных оснований под последующее нанесение защитных полимерных слоёв или под покраску.
- омоноличивание, жесткое соединение сборных бетонных конструкций;
- укрепление треснувших скальных пород;
- ремонт дымовых труб, градирин, дымоходов;
- усиление оснований и фундаментов.
Материалы для гидроизоляции
Гидроизоляция «Глимс ГринРезин»
-
- Гидроизоляция «Глимс ГринРезин»
- © glims.ru
Для эффективной гидроизоляции стен, полов, потолков, а также бассейнов, фундаментов и подвалов. Для внутренних и наружных работ.
Преимущества
- Для постоянного контакта с водой
- Легко и удобно наносится кистью, валиком, шпателем — как на сухие, так и на влажные основания
- Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, металлам, дереву, гипсокартону и к техническим видам пластика
- Выдерживает прямое давление воды более 60 м и обратное давление до 5 м водяного столба
- Паропроницаемая
- Морозостойкая (50 циклов перехода через ноль)
- Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации, перекрывает образующиеся в закрываемом основании трещины (до 2 мм)
- На поверхности из «Глимс ГринРезин» можно выполнять любые отделочные работы (плитка, штукатурка, наливные полы, шпатлевание, покраска, стяжки)
- Материал удобен для гидроизоляции вводов коммуникаций, а также при обработке закладных деталей (металл, технические виды пластика, древесина)
Гидроизоляция «Глимс ГрейРезин»
-
- Гидроизоляция «Глимс ГрейРезин»
- © glims.ru
Однокомпонентная полимерная композиция на водной основе для устройства гидроизоляции и ремонта трещин в плоской и скатной кровле; обработки межпанельных швов и защиты монтажной пены от климатических воздействий и УФ-излучения при установке окон; для устройства гидроизоляции при внутренних и наружных работах. Может применяться в качестве финишного покрытия.
Гидроизоляционная лента «Глимс Корнер»
-
- Гидроизоляционная лента «Глимс Корнер»
- © Фото из открытых источников
Гидроизоляционная высокоэластичная (144%) лента с основой из полиэфирной сетки, применяется совместно с гидроизоляцией «Глимс» и позволяет надежно, просто и быстро произвести гидроизоляцию таких критических мест, как стыки «стена-пол» или «стена-стена» в душевых, санузлах и бассейнах, а также гидроизоляцию стыков сборных панелей в колодцах, резервуарах и фундаментах. Поверхность должна быть ровной, очищенной от пыли, грязи, масел, жиров. Не токсична и не требует каких-либо специальных мер безопасности.
Видеопояснения
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8bfHzXvbsyU
История развития производства компании «Глимс»
Использованы дополнительные текстовые, фото и видео материалы сайтов: glims.ru, www.myshared.ru, sibiria-beton.ru, postroyforum.ru