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Производство

Компания «Глимс» начала производство новых инновационных отделочных материалов

  • Компания «Глимс» начала производство новых инновационных отделочных материалов
  • Компания «Глимс» начала производство новых инновационных отделочных материалов
  •  © glims.ru

Компания «Глимс» (ЗАО «ГЛИМС-Продакшн») начала производство новых инновационных отделочных материалов. Новинки производства — готовые сухие смеси, пасты и мастики, которые можно группировать для составления технологической карты (перечня) для выполнения отделочных либо ремонтных работ: например, на отделке фасада, внутренних работах, гидроизоляции помещения либо при проведении ремонтных и восстановительных работ.

«Глимс» является российской компанией со своим производством в Московской области. Завод компании новый, работает с 2004 года, имеет высокую степень автоматизации и безопасности. Производство сертифицировано по российским и международным стандартам. Компания также имеет собственный научно-технический центр (НТЦ) и сама разрабатывает рецептуры строительных смесей, паст и мастик.

Новинки производства 2018 года

  1. Полимерные полы с повышенной износостойкостью «Глимс ПРО ФС 305 АС».
  2. Грунтовка на латексной основе для гидроизоляции «Глимс ГидроПраймер».
  3. Грунтовка глубокого проникновения «Глимс КолорПрайм».
  4. Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция «Глимс ПРО ВП Флекс 2».
  5. Сухие ремонтные смеси для бетона «Глимс ПРО Конкрит Рипейр»
  6. Полимерная шпатлевка «Глимс ВайтПолимер»
  7. Модернизированная латексная добавка «Глимс ПРО ЦМ Эластик».
  8. Стяжка цементная высокопрочная «Глимс ПРО ФС Скрид 1К».

Материалы для отделки фасада здания под окраску

Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.

  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  •  © glims.ru

  1. Основание
  2. Грунтовка глубокого проникновения «Глимс ПраймГрунт» (или «Глимс ДипПраймГрунт»)
  3. Облегченная штукатурка «Глимс Велюр»
  4. Усиленная цокольно-фасадная штукатурка «Глимс Твид» (или «Глимс ЦС-50»)
  5. Финишная фасадная шпатлевека «Глимс Финиш-Ф»
  6. Декоративная штукатурка «Глимс ПРО ДФМ Короед» и «Глимс ПРО ДМФ Шуба 2.0» с последующей окраской фасадными красками
  7. Выравнивающая шпатлевка «Глимс Стуко-РФ»

Материалы для гидрофобизирующей пропитки фасадов и межплиточных швов

Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.

  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  •  © glims.ru

  1. Основание
  2. Грунтовка глубокого проникновения «Глимс ПраймГрунт» (или «Глимс ДипПраймГрунт»)
  3. Выравнивающая шпатлевка «Глимс Стуко-РФ»
  4. Гидрофобизатор «Глимс ФобосГрунт»

Материалы для оштукатуривания и финишного шпатлевания стен

Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.

  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  •  © glims.ru

  1. Основание
  2. Адгезивный грунт с кварцевым наполнителем «Глимс БетоКонтакт»
  3. Штукатурка гипсовая «Глимс Сатин»
  4. Грунтовка «Глимс ПраймГрунт»
  5. Шпатлевка финишная супербелая «Глимс Финиш-ЛайтРум+»

Грунтовка «Глимс БетоКонтакт»

Предварительная подготовка гладких и слабовпитывающих оснований. Создает развитую шероховатую поверхность для последующей отделки штукатурками, монтажными и плиточными клеями. Материал наносится щеткой или валиком с длинным ворсом после полного высыхания грунтовки (12-24 часа).

Грунтовка «Глимс ПраймГрунт»

Выравнивает впитывающую способность основания, укрепляет поверхность, увеличивает адгезию, предотвращает появление и развитие грибка, сокращает расход краски и клея для обоев. Материал наносится с помощью кисти, валика или распылителя по всей поверхности основания. Поверхность с повышенной гигроскопичностью необходимо прогрунтовать дважды. Ошибочно нанесенная грунтовка удаляется водоспиртовым раствором.

Грунтовка «Глимс ГидроПраймер»

При ремонте помещений с высоким уровнем влажности, в первую очередь необходимо нанести гидроизоляционный состав. Грунтовка для гидроизоляции «Глимс ГидроПраймер» подготавливает основание для укладки гидроизоляционных материалов, укрепляя и обеспыливая его. Может применяться как грунтовка для стыков плит стен, пола и потолка с последующей их гидроизоляцией.

Штукатурка гипсовая «Глимс Сатин»

Для высококачественного выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску и другие виды финишных покрытий в сухих и влажных помещениях, а также для изготовления декоративных элементов. Наносится на основания из пено- и газобетона, газосиликатные блоки, кладку из клинкерного, глиняного и силикатного кирпича, поризованные керамические блоки, шлако-, керамзито- и полистиролбетонные блоки, а также ранее оштукатуренные поверхности. Предназначена как для ручного так и для машинного нанесения. Не нуждается в штукатурной сетке. Эластичная, с повышенной трещиностойкостью.

Шпатлевка полимерная финишная «Глимс ВайтПолимер»

Шпатлевка на полимерной основе для финишного выравнивания стен и потолков супербелая. Для внутренних работ в помещениях с умеренной влажностью.

Преимущества

  • Быстрота высыхания в тонких слоях (15 мин.), а при нанесении последующих слоёв не требует грунтования.
  • Экономичная и сверхпластичная: легко наносится и разравнивается слоями от 0,1 до 5 мм за одно нанесение.
  • Позволяет получить идеально гладкую поверхность от шпателя, легко заглаживается и шлифуется.
  • Паропроницаемая.
  • Совместима со всеми лакокрасочными материалами (возможна окраска через 1-2 суток).
  • Идеальна для работ с использованием флизелиновых и волокнистых нетканых материалов.

Шпатлевка финишная супербелая «Глимс Финиш-ЛайтРум+"

Высококачественная шпатлевка для суперфинишного выравнивания стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.

Преимущества

  • Жизнеспособность после затворения до 7 суток
  • Экономичная и сверхпластичная: легко наносится слоями от 0,1 до 7 мм за проход
  • Не скатывается, не «задирается», легко заглаживается и шлифуется, позволяет получить идеально гладкую поверхность, при нанесении последующих слоев не сворачивается
  • Паропроницаемая и эластичная, не подвержена растрескиванию
  • Совместима со всеми лакокрасочными материалами
  • Идеальна для работ с использованием флизелиновых и волокнистых нетканых материалов (можно красить через 1-2 суток)

Шпатлевка суперфинишная сверхпластичная «Глимс СуперФиниш Паста»

Суперфинишная шпатлевка на полимерной основе с мелкофракционным минеральным наполнителем для суперфинишного и финишного выравнивания стен и потолков под окрашивание и оклеивание обоями внутри помещений с умеренной влажностью.

Преимущества

  • Легко заглаживается широким металлическим шпателем до глянцевой поверхности
  • Быстрое высыхание при нанесении тонким (до 0,5 мм) слоем за 2-4 часа
  • Сверхпластичная: легко наносится слоями от 0,04 до 1 мм за проход
  • Позволяет получать идеальную поверхность под высококачественную окраску
  • Эластичная, имеет высокую устойчивость к трещинообразованию
  • Паропроницаемая

Материалы для устройства внешней теплоизоляции

Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.

  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  •  © glims.ru

  1. Основание
  2. Грунтовка глубокого проникновения «Глимс ПраймГрунт» (или «Глимс ДипПраймГрунт»)
  3. Фасадный монтажный клей «Глимс КФ»
  4. Фасадные теплоизоляционные плиты
  5. Дюбель-гвоздь для крепления плит
  6. Фасадная сетка
  7. Армирующая шпатлевка «Глимс СтироПрайм»
  8. Декоративная штукатурка «Глимс ПРО ДФМ Короед» и «Глимс ПРО ДМФ Шуба 2.0"с последующей окраской фасадными красками

Материалы для декоративной штукатурки

Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.

  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  •  © glims.ru

  1. Основание
  2. Грунтовка глубокого проникновения «Глимс ПраймГрунт» (или «Глимс ДипПраймГрунт»)
  3. Штукатурка «Глимс Велюр» (или «Глимс ЦС-50»)
  4. Декоративная штукатурка «Глимс ПРО ДФМ Короед» и «Глимс ПРО ДМФ Шуба 2.0"с последующей окраской фасадными красками

Материалы для устройства гидроизоляции бассейнов и мокрых зон

Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.

  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  •  © glims.ru

  1. Бетонная ванна
  2. Бетонная и цементная стяжка
  3. Цементная гидроизоляция «Глимс ВодоСтоп»
  4. Многоцелевой эластичный герметик «Глимс ГринРезин»
  5. Клей для плитки или керамогранита «Глимс РеалФикс»
  6. Финишное покрытие — плитка, мозаика и т. п.

Материалы для наливного пола с системой подогрева под плитку

Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.

  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  •  © glims.ru

  1. Бетон, цементная или старая стяжка
  2. Грунтовка «Глимс ПраймГрунт»
  3. Демпферная лента
  4. Наливной пол «Глимс С-Бейз Плюс» (или «Глимс С-Левел»)
  5. Система подогрева пола
  6. Плиточный клей «Глимс РеалФикс» (или «Глимс ВайтФикс»)
  7. Финишное покрытие — керамическая плитка, керамогранит, либо листовая керамика

Наливной пол «Глимс С-Левел»

Высокопрочный наливной пол для финишного выравнивания в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью. Возможно как ручное так и механизированное нанесение. Наносится на бетон, цементные и гипсовые стяжки, на наливной пол «Глимс С-Бейз». Поверхность основания должна быть сухой, не крошащейся, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Рекомендуется заделать на поверхности основания все сквозные щели и отверстия. Очищенную поверхность обработать грунтовкой «Глимс ПраймГрунт» с помощью кисти или валика.

Преимущества

  • Быстротвердеющий и высокопрочный
  • Отлично растекается, разравнивается и не дает усадки. Создает ровное и прочное основание, на которое легко настилаются современные отделочные покрытия
  • Предназначен для устройства полов с подогревом «теплый пол»
  • Соответствует европейским нормам EN 13813 класс C20F10B2,0

Наливной пол «Глимс С-Лайн»

Быстротвердеющий безусадочный наливной пол для сухих помещений и помещений с умеренной влажностью. Возможно как ручное так и механизированное нанесение.

Преимущества

  • Быстротвердеющий
  • Может использоваться без маяков
  • Создает ровное основание
  • Не требует нанесения финишного наливного пола
  • Предназначен для устройства полов с подогревом «теплый пол»

Видеопояснения

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/pf5mbnLad8Y

Материалы для наливного пола с системой подогрева под ламинат

Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов. Указанные материалы можно включать в технологические карты и в спецификации, которые являются приложениями к договорам на производство работ.

  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  • Цифрами отмечены слои и указана технологическая последовательность использования материалов
  •  © glims.ru

  1. Бетон, цементная или старая стяжка
  2. Грунтовка «Глимс ПраймГрунт»
  3. Демпферная лента
  4. Наливной пол «Глимс С-Бейз Плюс» (или «Глимс С-Левел») и трубчатая система подогрева пола
  5. Плиточный клей «Глимс ВайтФикс» (или «Глимс РеалФикс»)
  6. Финишное покрытие — ламинат (либо паркет, паркетная доска, пробковая плита)
  •  © otzyvy.postroyforum.ru

Материалы для гидроизоляции и ремонта трещин в кровле

Гидроизоляция «Глимс ВодоСтоп Эластик 1К»

Готовая к применению эластичная гидроизоляционная мастика на водной основе. Применяется для устройства эффективной гидроизоляции на поверхности стен, полов и потолков внутри помещений с периодическим увлажнением (санузлы, ванные и душевые комнаты, коридоры, кухни и балконы).

Преимущества

  • Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям (бетон, штукатурка, кирпич и т. д.), а также к гипсокартону и техническим видам пластика
  • Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации, перекрывает образующиеся в основании трещины до 2 мм
  • Легко и удобно наносится кистью, валиком, шпателем — как на сухие, так и на влажные основания
  • Паропроницаемая
  • «Глимс ВодоСтоп Эластик 1К» применяется перед облицовкой керамической плиткой, керамическим гранитом, мозаикой, натуральным и искусственным камнем, а также оштукатуриванием или шпатлеванием поверхности
  • «Глимс ВодоСтоп Эластик 1К» изготовлена на водной основе, экологически безопасна

Гидроизоляция «Глимс ВодоСтоп»

Применяется для создания бесшовного гидроизоляционного барьера на вертикальных и горизонтальных основаниях, не подверженных деформации: фундаменты, подвалы, фасады, цоколи, террасы, балконы, очистные резервуары (в том числе с питьевой водой), бассейны, колодцы, также помещения с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и т. п.).

Преимущества

  • Высокая паропроницаемость — не препятствует выходу паров воды
  • Создает бесшовный гидроизоляционный барьер — надежная защита конструкций
  • Трещиностойкая — сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия
  • Высокая пластичность раствора — легко наносится кистью или шпателем
  • Может наноситься на влажные (не мокрые) основания
  • Разрешен контакт с питьевой водой (экспертное заключение № 1502г./2015 от 26.08.2015 г., выданное ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства»)
  • Соответствует DIN EN 12390-8-2009

Материалы для ремонта, восстановления и защиты бетона

  •  © glims.ru

Шпаклевка «Глимс CRP-40.05»

Ремонтный состав для бетона тиксотропного типа

Безусадочный ремонтный состав на мелкозернистом заполнителе литого типа, содержащий полимерную фибру. Используется при глубине разрушений от 15 до 40 мм на горизонтальных основаниях и поверхностях с уклоном не более 4% (на 1 метр).

Область применения

  • ремонт разрушенных бетонных покрытий, железобетонных конструкций, а также их чистовая отделка;
  • восстановление геометрии конструкций из бетона и камня;
  • защита поверхности бетона от агрессивных вод, содержащих сульфаты, сульфиды и хлориды;
  • локальный ремонт бетонных полов и железобетонных плит (гражданские и промышленные объекты);
  • ремонтная смесь для финишного выравнивания бетонных оснований под последующее нанесение защитных полимерных слоёв или под покраску.
  • омоноличивание, жесткое соединение сборных бетонных конструкций;
  • укрепление треснувших скальных пород;
  • ремонт дымовых труб, градирин, дымоходов;
  • усиление оснований и фундаментов.

Материалы для гидроизоляции

  •  © stroy-podskazka.ru

Гидроизоляция «Глимс ГринРезин»

Для эффективной гидроизоляции стен, полов, потолков, а также бассейнов, фундаментов и подвалов. Для внутренних и наружных работ.

Преимущества

  • Для постоянного контакта с водой
  • Легко и удобно наносится кистью, валиком, шпателем — как на сухие, так и на влажные основания
  • Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, металлам, дереву, гипсокартону и к техническим видам пластика
  • Выдерживает прямое давление воды более 60 м и обратное давление до 5 м водяного столба
  • Паропроницаемая
  • Морозостойкая (50 циклов перехода через ноль)
  • Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации, перекрывает образующиеся в закрываемом основании трещины (до 2 мм)
  • На поверхности из «Глимс ГринРезин» можно выполнять любые отделочные работы (плитка, штукатурка, наливные полы, шпатлевание, покраска, стяжки)
  • Материал удобен для гидроизоляции вводов коммуникаций, а также при обработке закладных деталей (металл, технические виды пластика, древесина)

Гидроизоляция «Глимс ГрейРезин»

Однокомпонентная полимерная композиция на водной основе для устройства гидроизоляции и ремонта трещин в плоской и скатной кровле; обработки межпанельных швов и защиты монтажной пены от климатических воздействий и УФ-излучения при установке окон; для устройства гидроизоляции при внутренних и наружных работах. Может применяться в качестве финишного покрытия.

Гидроизоляционная лента «Глимс Корнер»

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Гидроизоляционная высокоэластичная (144%) лента с основой из полиэфирной сетки, применяется совместно с гидроизоляцией «Глимс» и позволяет надежно, просто и быстро произвести гидроизоляцию таких критических мест, как стыки «стена-пол» или «стена-стена» в душевых, санузлах и бассейнах, а также гидроизоляцию стыков сборных панелей в колодцах, резервуарах и фундаментах. Поверхность должна быть ровной, очищенной от пыли, грязи, масел, жиров. Не токсична и не требует каких-либо специальных мер безопасности.

Видеопояснения

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8bfHzXvbsyU

История развития производства компании «Глимс»

  •  © glims.ru

  •  © sibiria-beton.ru

Использованы дополнительные текстовые, фото и видео материалы сайтов: glims.ru, www.myshared.ru, sibiria-beton.ru, postroyforum.ru

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Глимс, Glims, сухие строительные смеси, мастики, пасты, JSC "GLIMS-Production", ЗАО "Глимс-Продакшн"
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