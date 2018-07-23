Компания «Глимс» начала производство новых инновационных отделочных материалов

Компания «Глимс» (ЗАО «ГЛИМС-Продакшн») начала производство новых инновационных отделочных материалов. Новинки производства — готовые сухие смеси, пасты и мастики, которые можно группировать для составления технологической карты (перечня) для выполнения отделочных либо ремонтных работ: например, на отделке фасада, внутренних работах, гидроизоляции помещения либо при проведении ремонтных и восстановительных работ.

«Глимс» является российской компанией со своим производством в Московской области. Завод компании новый, работает с 2004 года, имеет высокую степень автоматизации и безопасности. Производство сертифицировано по российским и международным стандартам. Компания также имеет собственный научно-технический центр (НТЦ) и сама разрабатывает рецептуры строительных смесей, паст и мастик.