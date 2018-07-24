«Ямал СПГ» отгрузил трехмиллионную тонну СПГ

Компания «Ямал СПГ» отгрузила третий миллион тонн сжиженного природного газа (СПГ) с первой очереди завода. Как сообщает пресс-служба компании, трехмиллионную тонну погрузили на танкер ледового класса. Это 41-я танкерная партия, отгруженная с первой очереди СПГ-завода с момента её запуска в декабре 2017 года.

В июле начался летний навигационный период на Северном морском пути, что дало возможность отправки СПГ-танкеров ледового класса Arc7 в восточном направлении в страны АТР без ледокольной поддержки, а также использования танкеров с более низким ледовым классом.Напомним, накануне, 22 июля, с производством «Ямал СПГ» имели возможность ознакомиться Чрезвычайные и Полномочные послы России, которые прибыли на Ямал по согласованию МИДа России и Правительства ЯНАО для ознакомления с социально-экономическим потенциалом арктического региона.