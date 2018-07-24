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Энергетика и ТЭК

«Ямал СПГ» отгрузил трехмиллионную тонну СПГ

  •  © portnews.ru

Компания «Ямал СПГ» отгрузила третий миллион тонн сжиженного природного газа (СПГ) с первой очереди завода. Как сообщает пресс-служба компании, трехмиллионную тонну погрузили на танкер ледового класса. Это 41-я танкерная партия, отгруженная с первой очереди СПГ-завода с момента её запуска в декабре 2017 года.

В июле начался летний навигационный период на Северном морском пути, что дало возможность отправки СПГ-танкеров ледового класса Arc7 в восточном направлении в страны АТР без ледокольной поддержки, а также использования танкеров с более низким ледовым классом.Напомним, накануне, 22 июля, с производством «Ямал СПГ» имели возможность ознакомиться Чрезвычайные и Полномочные послы России, которые прибыли на Ямал по согласованию МИДа России и Правительства ЯНАО для ознакомления с социально-экономическим потенциалом арктического региона.

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http://portnews.ru/news/261765/

«Ямал СПГ»
  • Нет аватара kuffa
    24.07.1811:24:36

    Может можно обойтись без новостей «ни о чем» — 3 тонна, 5 вагон, 7 контракт. Давайте теперь каждый спичечный коробок в отдельную новость выносить    

    #1055161
  • Всеволод Воробьёв Всеволод Воробьёв
    24.07.1813:22:02

    …В минувшее воскресенье, 22 июля, 20 чрезвычайных и полномочных послов России за рубежом побывали в поселке Сабетта .дипломатам показали всю цепочку технологических процессов, происходящих сегодня на заводе «Ямал СПГ…

    «В Министерстве иностранных дел РФ поставили задачу, чтобы мы организовали такую большую экскурсию для наших послов, которые работают за рубежом. С тем, чтобы они понимали, насколько Ямал — уникальная территория России.И чтобы после посещения нашего округа эти люди могли транслировать дальше, насколько сложно даются стране природные ресурсы, …

    рядышком посёлок Харп, туда свозить надо. занимательно …

    #1055212
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