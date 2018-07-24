Мотострелки под Оренбургом получили восемь модернизированных БМП-2М

Мотострелковая бригада в Оренбургской области получила первую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии, дислоцированная в Оренбургской области, получила по гособоронзаказу первые восемь модернизированных БМП-2М», — говорится в сообщении.

У боевых машин значительно усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения. Они оснащены обновленным комплексом вооружения, включающим в себя автоматический гранатомет АГ-17, противотанковый ракетный комплекс «Корнет», автоматическую пушку, спаренную с пулеметом ПКТ. В отличии от классической версии на БМП-2М появилась радиостанция с засекреченной связью.

До конца года соединение пополнят еще 20 таких машин.