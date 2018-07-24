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Армия и Флот

Мотострелки под Оренбургом получили восемь модернизированных БМП-2М

  •  © tvzvezda.ru

Мотострелковая бригада в Оренбургской области получила первую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии, дислоцированная в Оренбургской области, получила по гособоронзаказу первые восемь модернизированных БМП-2М», — говорится в сообщении.

У боевых машин значительно усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения. Они оснащены обновленным комплексом вооружения, включающим в себя автоматический гранатомет АГ-17, противотанковый ракетный комплекс «Корнет», автоматическую пушку, спаренную с пулеметом ПКТ. В отличии от классической версии на БМП-2М появилась радиостанция с засекреченной связью.

До конца года соединение пополнят еще 20 таких машин.

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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201807242256-ym9j.htm

Армия, ЦВО, БМП-2М
  • Djoker Djoker
    25.07.1800:33:31

    Когда же фото из войск появятся?

    #1055372
  • koshmar koshmar
    25.07.1804:50:28

    Давно бы разработали заводской комплект навесной брони. На борта и днище с зазором крепить стальные листы для защиты мехвода от подрыва и крупнокалиберных пулемётов в боковую проекцию. В горах плавать не надо, вес не критичен, а ресурс двигателя и так убивается жарким климатом и низким давлением воздуха.

    #1055391
  • Seriomilander Seriomilander
    25.07.1809:52:46

    "Мотострелковая бригада в Оренбургской области" - Видимо, 21-я отдельная гвардейская мотострелковая Омско-Новобугская Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого бригада (п. Тоцкое, Оренбургская область).

    P.S. Недавно, та же бригада получала новые танки Т-72Б3 образца 2016 года. Минимум 16 танков в декабре 2017 года.

    Отредактировано: Seriomilander~09:52 25.07.18
    #1055433
    • Нет аватара Юрген
      25.07.1810:21:51

      Пишут, что таманскую дивизию полностью на БМП-2М перевооружили.

      #1055444
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