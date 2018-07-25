Завод «Электрокабель» модернизировал фильерное производство

На заводе «Электрокабель» (Владимирская обл., входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) завершен очередной этап масштабной модернизации производства. В цехе № 20 установлен комплекс оборудования стоимостью порядка 50 млн рублей для изготовления волочильного инструмента (фильер или волок).

Волочильный инструмент используется на начальном этапе выпуска кабельной продукции. В процессе волочения медная или алюминиевая катанка диаметром 8 мм, проходя через волоки, вытягивается в тонкую проволоку, из которой делают токопроводящую жилу кабеля.

Раньше «Электрокабель» приобретал импортные волоки. Новое оборудование в перспективе даст возможность обеспечивать волочильным инструментом не только собственное производство, но и другие предприятия. Таким образом, будет решен вопрос импортозамещения.

«На этом оборудовании мы планируем воссоздать весь цикл изготовления волок. Комплекс включает в себя 44 единицы оборудования, в том числе токарно-револьверный, шлифовальный станки, систему контроля геометрии волоки и т. д. Это позволит четко соблюдать геометрические параметры инструмента при его реконструкции и изготовлении, что, в свою очередь, положительно скажется на качестве проволоки и готовой продукции», — отметил руководитель фильерного производства АО «ЭКЗ» Павел Кожин.

Волока представляет собой цилиндр с синтетическим или натуральным алмазом. Внутри минерала высверлено отверстие, размер которого зависит от необходимого диаметра проволоки. Алмаз защищает металлическую конструкцию от быстрого изнашивания, однако со временем он тоже стареет. Тогда волоку реконструируют, а когда это уже невозможно, — меняют.