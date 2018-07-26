Концерн РУСЭЛПРОМ производит гидросиловое оборудование для малых ГЭС на Северном Кавказе



Одна из производственных площадок концерна РУСЭЛПРОМ – Ленинградский электромашиностроительный завод (ЛЭЗ)

© Фото из открытых источников

Российский электротехнический концерн РУСЭЛЕПРОМ совместно с машиностроительным холдингом «Атомэнергомаш» выступают поставщиками основного оборудования для Усть-Джегутинской и Барсучковской малых гидроэлектростанций (МГЭС).

Станции строит ПАО «РусГидро». Проекты реализуются по итогам отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, что обеспечивает их окупаемость.

По заказу РусГидро АО «Атомэнергомаш» (входит в госкорпорацию «Росатом») поставит для обеих МГЭС гидротурбины.

Концерн РУСЭЛПРОМ изготавливает:

— для Барсучковской МГЭС — три комплекта гидросилового оборудования мощностью по 1,7 МВт каждый;

— для Усть-Джегутинской МГЭС — два комплекта гидросилового оборудования суммарной мощностью 5,6 МВт с его монтажом в третьем квартале текущего года.

Усть-Джегутинская МГЭС будет действовать в Карачаево-Черкесии, вблизи сооружений существующего водохозяйственного гидроузла на реке Кубань, и использует энергию воды, которая в настоящее время пропускается через водосброс в нижний бьеф.



Усть-Джегутинский гидроузел

© Фото из открытых источников

Мощность МГЭС — 5,6 МВт, планируемая среднегодовая выработка электроэнергии — 25,6 млн кВт·ч. Проектом предусмотрена возможность строительства второй очереди, что в перспективе позволит увеличить мощность станции до 8,4 МВт.

Барсучковская МГЭС мощностью 5,13 МВт будет возведена в Кочубеевском районе Ставропольского края — на водосбросе выравнивающего водохранилища ГЭС-4 Каскада Кубанских ГЭС. Станция будет работать на излишках воды, сбрасываемой вхолостую после перевода Невинномысской ГРЭС на оборотную систему водоснабжения.



ГЭС-4 Каскада Кубанских ГЭС (фото: rushydro.ru)

© Фото из открытых источников

В настоящее время в интенсивном режиме ведется строительство Усть-Джегутинской малой гидроэлектростанции. Здесь начат монтаж металлоконструкций напорного трубопровода. После завершения строительства по трубопроводу, состоящему из двух ниток диаметром 2,2 м, будет поступать вода на гидротурбины.

В полном объеме уложен бетон в первый ярус здания МГЭС. Ведется сборка арматурного каркаса второго яруса, в котором будут установлены закладные части гидротурбин. Под защитой временной перемычки и противофильтрационной шпунтовой стенки возводится фундамент водоприемника и рыбозащитного устройства.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fIZU9AhNYuE

СПРАВКА. Инвестиционная программа Группы РусГидро включает ряд проектов по строительству малых ГЭС на Северном Кавказе. Помимо Усть-Джегутинской и Барсучковской, это Красногорские МГЭС-1 и МГЭС-2 в Карачаево-Черкесии, а также Верхнебалкарская ГЭС в Кабардино-Балкарии. В конце 2017 года завершено возведение МГЭС «Большой Зеленчук».